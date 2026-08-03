बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के बाद आज (सोमवार) नतीजे की बारी है. सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है. खबर लिखे जाने तक 13 राउंड की गिनती हो चुकी थी और हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे. फाइनल नतीजों के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा. इस बीच जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई है

तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है. भाजपा को यहां प्रचंड हार का सामना करना पड़ा. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए. यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है. अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है."

बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है।

भाजपा को यहाँ प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। अब यह चर्चा… pic.twitter.com/zAITrvwMu2 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 3, 2026

जन सुराज मना रहा जश्न

प्रशांत किशोर शुरू से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. इस बीच उनके समर्थक जश्न मनाने लगे हैं. पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता मतगणना स्थल के बाहर पहुंचकर खुशी मना रहे हैं. पीले रंग के गमछा और अबीर के साथ खुशियों का इजहार किया जा रहा है.

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तेज प्रताप ने भी उतारा था उम्मीदवार

बता दें कि तेज प्रताप ने भी अपनी पार्टी से वीणा मानवी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था. हालांकि वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया था. इसके बाद तेज प्रताप की पार्टी ने जन सुराज को अपना समर्थन दे दिया था. तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी. बाद में वीणा मानवी भी जन सुराज के लिए वोट मांगती नजर आईं थीं.

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