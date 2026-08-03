मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल

कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. नई कैबिनेट में नए और पुराने नेताओं को जगह मिली है. जानिए किन नेताओं को मंत्री बनाया गया और जातीय संतुलन कैसे साधा गया.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 03 Aug 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कई पुराने और अनुभवी नेताओं को भी दोबारा शामिल किया गया है. हालांकि पीढ़ीगत बदलाव और युवाओं को अधिक अवसर देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन इस बार भी सीमित संख्या में ही नए और युवा नेताओं को मंत्री बनाया गया है.

नई कैबिनेट में केवल एक महिला को जगह मिली है. युवा नेताओं में रिजवान अरशद और पूर्व मुख्यमंत्री धरम सिंह के बेटे अजय सिंह पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं. दोनों को कांग्रेस के युवा चेहरों के रूप में देखा जा रहा है. इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़कर तीन मंत्रियों तक पहुंच गया है. साथ ही कांग्रेस ने कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं पर भी भरोसा कायम रखा है. सिद्धारमैया के कई करीबी नेताओं को दोबारा मंत्री बनाया गया है.

ये भी पढ़ें: अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को राहत? CJI सूर्य कांत की बेंच करेगी सुनवाई

जमीर अहमद खान बने दोबारा मंत्री

जमीर अहमद खान एक बार फिर मंत्री बने हैं. उन्हें सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है. दावणगेरे उपचुनाव में पार्टी की हार को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन समाज में उनकी मजबूत पकड़ को उनकी वापसी की एक बड़ी वजह माना जा रहा है. बी. नागेंद्र की भी मंत्रिमंडल में वापसी हुई है. उन पर वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घोटाले से जुड़े आरोप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है. नरेंद्र स्वामी, बसवंतप्पा, रघुमूर्ति, पुट्टारंगाशेट्टी, गायत्री शांते गौड़ा, विजयानंद काशप्पनवर और वरिष्ठ नेता शिवलिंगे गौड़ा पहली बार मंत्री बने हैं. इन नेताओं को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल कर नए चेहरों को मौका दिया गया है.

ब्राह्मण नेता को मंत्री नहीं बनाया गया

नई कैबिनेट की एक खास बात यह भी है कि इसमें किसी भी ब्राह्मण नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है. अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो लिंगायत समुदाय से सात नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जो पिछली कैबिनेट के बराबर है. रेड्डी समुदाय के एक नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है. वोक्कालिगा समुदाय से 5नेताओं को मंत्री पद मिला है. यह संख्या भी पिछली कैबिनेट के बराबर है. इस बार पहली बार अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से 7 मंत्री बनाए गए हैं. इनमें 3 राइट समुदाय, 2 लेफ्ट समुदाय, 1 लांबानी समुदाय और 1 भोवी समुदाय से हैं. इस तरह अलग-अलग SC उप-समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है. अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है.

मुस्लिम समुदाय को 4 महत्वपूर्ण पद

मुस्लिम समुदाय को कुल 4 महत्वपूर्ण पद मिले हैं. इनमें तीन मंत्री पद और विधान परिषद के सभापति का पद शामिल है. कर्नाटक के इतिहास में पहली बार मुस्लिम समुदाय को एक साथ इतने महत्वपूर्ण पद मिले हैं. पिछड़ा वर्ग (OBC) से 5नेताओं को मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद दोनों के उपाध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग से हैं. डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट में सामाजिक और जातीय संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है. हालांकि युवा नेतृत्व और महिला प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल 1 महिला को जगह मिली है और अपेक्षा के मुकाबले कम नए चेहरों को अवसर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Monsoon Session 2026 Day 11 Live: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिड़ला बोले- 'ये ठीक नहीं'

Published at : 03 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
DK Shivakumar Karnataka Breaking News Abp News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके ने दी सफाई
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके ने दी सफाई
इंडिया
गंभीर अपराध में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी राहत', संसद मार्च में हिंसा पर बोला SC
गंभीर अपराध में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी राहत', संसद मार्च में हिंसा पर बोला SC
इंडिया
Monsoon Session 2026 Day 11 Live: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिड़ला बोले- 'ये ठीक नहीं'
LIVE: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिड़ला बोले- 'ये ठीक नहीं'
Advertisement

वीडियोज

Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
'जंतर मंतर की जगह...', दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया में कांग्रेस जीत की ओर! आठवें राउंड की काउंट के बाद इतना है जीत-हार का अंतर
Live: दतिया में कांग्रेस जीत की ओर! आठवें राउंड की काउंट के बाद इतना है जीत-हार का अंतर
इंडिया
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को राहत? CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को राहत? CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई
ओटीटी
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड
स्पोर्ट्स
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
Xप्लेन: आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...
बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Embed widget