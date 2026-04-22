स्मार्टफोन में फिर आएगा पुराना जमाना! अब खुद बदल सकेंगे बैटरी, इस देश ने किया बड़ा फैसला

इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 2027 तक इसका पूरा असर दिखने लगेगा. तब तक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स बिना किसी खास तकनीकी जानकारी के साधारण टूल्स की मदद से अपनी बैटरी खुद बदल सकें. साथ ही, फोन के पार्ट्स लंबे समय तक बाजार में उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा.