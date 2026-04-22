हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्मार्टफोन में फिर आएगा पुराना जमाना! अब खुद बदल सकेंगे बैटरी, इस देश ने किया बड़ा फैसला

स्मार्टफोन में फिर आएगा पुराना जमाना! अब खुद बदल सकेंगे बैटरी, इस देश ने किया बड़ा फैसला

Smartphone Battery: इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य बढ़ते ई-वेस्ट को कम करना है. अक्सर लोग सिर्फ बैटरी खराब होने पर पूरा फोन बदल देते हैं जबकि बाकी डिवाइस सही काम कर रहा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 02:48 PM (IST)
Smartphone Battery: इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य बढ़ते ई-वेस्ट को कम करना है. अक्सर लोग सिर्फ बैटरी खराब होने पर पूरा फोन बदल देते हैं जबकि बाकी डिवाइस सही काम कर रहा होता है.

स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है जो पुराने दिनों की याद ताजा कर सकता है. कभी ऐसा समय था जब फोन की बैटरी खराब होने पर हम खुद ही बैक कवर खोलकर उसे बदल लेते थे. अब वही सुविधा फिर से लौटने की तैयारी में है. European Union ने स्मार्टफोन निर्माण को लेकर नए नियम लागू किए हैं जिनका मकसद डिवाइस को ज्यादा टिकाऊ और आसानी से रिपेयर करने लायक बनाना है.

1/6
आने वाले समय में कंपनियों को ऐसे स्मार्टफोन बनाने होंगे जिन्हें यूजर खुद आसानी से खोल सके और बैटरी बदल सके. अभी ज्यादातर फोन पूरी तरह सील पैक होते हैं जिनमें बैटरी निकालना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है. लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद यह स्थिति बदल जाएगी और फोन ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनेंगे.
आने वाले समय में कंपनियों को ऐसे स्मार्टफोन बनाने होंगे जिन्हें यूजर खुद आसानी से खोल सके और बैटरी बदल सके. अभी ज्यादातर फोन पूरी तरह सील पैक होते हैं जिनमें बैटरी निकालना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है. लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद यह स्थिति बदल जाएगी और फोन ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनेंगे.
2/6
इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 2027 तक इसका पूरा असर दिखने लगेगा. तब तक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स बिना किसी खास तकनीकी जानकारी के साधारण टूल्स की मदद से अपनी बैटरी खुद बदल सकें. साथ ही, फोन के पार्ट्स लंबे समय तक बाजार में उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा.
इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 2027 तक इसका पूरा असर दिखने लगेगा. तब तक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स बिना किसी खास तकनीकी जानकारी के साधारण टूल्स की मदद से अपनी बैटरी खुद बदल सकें. साथ ही, फोन के पार्ट्स लंबे समय तक बाजार में उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा.
Published at : 22 Apr 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Smartphone Battery TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Pixel 10 की कीमत एकदम धड़ाम, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता, जल्दी उठाएं डील का फायदा
Google Pixel 10 की कीमत एकदम धड़ाम, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता, जल्दी उठाएं डील का फायदा
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
टेक्नोलॉजी
ChatGPT Images 2.0: AI से बनेगी एकदम असली दिखने वालीं तस्वीरें, दमदार कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च हुआ नया मॉडल
ChatGPT Images 2.0: AI से बनेगी एकदम असली दिखने वालीं तस्वीरें, दमदार कैपेबिलिटी के साथ लॉन्च हुआ नया मॉडल
टेक्नोलॉजी
तौबा-तौबा! ChatGPT से गलती से भी न पूछें ऐसे सवाल, जवाब की जगह मिल सकती हैं मुश्किलें
तौबा-तौबा! ChatGPT से गलती से भी न पूछें ऐसे सवाल, जवाब की जगह मिल सकती हैं मुश्किलें
Advertisement

वीडियोज

Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Hyundai Creta 1.5 IVT automatic long term Review: Best variant to buy? #hyundai #creta #autolive
Delhi to Dehradun Expressway | Real Time Test ! #delhidehradunexpressway #autolive
Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Elections ED Raid: बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दे दिया मिशन-27 का ये काम
यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दे दिया मिशन-27 का ये काम
विश्व
Pakistan Taimoor Missile: 0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया 16 लाख महीने वाला पेंटहाउस
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया पेंटहाउस
विश्व
Explained: ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या बिखर जाएगी सत्ता?
ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या सत्ता बिखरेगी?
ऑटो
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम 4 बजे जारी होगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget