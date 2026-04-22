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स्मार्टफोन में फिर आएगा पुराना जमाना! अब खुद बदल सकेंगे बैटरी, इस देश ने किया बड़ा फैसला
Smartphone Battery: इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य बढ़ते ई-वेस्ट को कम करना है. अक्सर लोग सिर्फ बैटरी खराब होने पर पूरा फोन बदल देते हैं जबकि बाकी डिवाइस सही काम कर रहा होता है.
स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है जो पुराने दिनों की याद ताजा कर सकता है. कभी ऐसा समय था जब फोन की बैटरी खराब होने पर हम खुद ही बैक कवर खोलकर उसे बदल लेते थे. अब वही सुविधा फिर से लौटने की तैयारी में है. European Union ने स्मार्टफोन निर्माण को लेकर नए नियम लागू किए हैं जिनका मकसद डिवाइस को ज्यादा टिकाऊ और आसानी से रिपेयर करने लायक बनाना है.
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Published at : 22 Apr 2026 02:48 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion