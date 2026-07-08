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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचलते-चलते अचानक बंद हो गया लैपटॉप का कीबोर्ड? इन आसान तरीकों से हो जाएगा समाधान

चलते-चलते अचानक बंद हो गया लैपटॉप का कीबोर्ड? इन आसान तरीकों से हो जाएगा समाधान

Laptop Keyboard Fix: सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर में गड़बड़ी और पावर सेटिंग जैसे कारणों से लैपटॉप का कीबोर्ड काम करना बंद कर सकता है. इसे आप घर बैठे ही फिक्स कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 08:11 AM (IST)
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  • कम बैटरी, पावर सेटिंग भी समस्या; लैपटॉप रीस्टार्ट करके देखें।

Laptop Keyboard Fix: आप लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से कीबोर्ड ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया. आप इस पर बटन प्रेस कर रहे हैं, लेकिन यह उसे रजिस्टर नहीं कर रहा है. ऐसा होने के बाद एक लाइन टाइप करना भी मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल, लैपटॉप कीबोर्ड के खराब होने के पीछे हार्डवेयर में गड़बड़ी से लेकर सॉफ्टवेयर बग तक कई कारण हो सकते हैं. आज हम इन कारणों के साथ-साथ इनका समाधान भी जानेंगे.

लैपटॉप का कीबोर्ड काम करना बंद क्यों कर देता है?

सॉफ्टवेयर इश्यू- अगर आपके लैपटॉप के ड्राइवर्स पुराने हो गए हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं रहे हैं तो कीबोर्ड काम करना बंद कर सकता है. इससे बचने के लिए ड्राइवर्स को अपडेट करते रहें. अपडेट न करने पर सिस्टम के लिए कीबोर्ड को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिसमैच होने से रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करते रहें. इससे साइबर सिक्योरिटी भी मजबूत होती है. कई बार थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर, मालवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर बग के कारण भी कीबोर्ड काम करना बंद कर सकता है.

हार्डवेयर में भी हो सकती है गड़बड़- कई बार हार्डवेयर में गड़बड़ी के कारण लैपटॉप काम नहीं करता. अगर लैपटॉप में गिरने के कारण फिजिकल डैमेज हुआ है तो इसका असर कीबोर्ड पर भी पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कनेक्शन या इंटरनल पार्ट्स लूज हो सकते हैं. अगर मदरबोर्ड से कनेक्शन लूज हो जाए तो कीबोर्ड में दिक्कत आना सामान्य है. इसके अलावा कई बार कीबोर्ड की बटनों के नीचे कचरा जमा हो जाता है. इससे बटन प्रेस करना मुश्किल हो जाता है. इससे बचने के लिए लैपटॉप की हैंडलिंग में सावधानी बरतें और लैपटॉप को एकदम साफ-सुथरा रखें.

बैटरी या पावर सेटिंग भी हो सकती है जिम्मेदार- कई बार लो बैटरी या पावर सेटिंग के कारण भी कीबोर्ड के फंक्शन में परेशानी आ सकती है. कई लैपटॉप पावर-सेविंग मोड में कीबोर्ड कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. इस सेटिंग को चेंज कर कीबोर्ड को फंक्शनल बनाया जा सकता है.

ये टिप्स भी आएंगी काम

  • अगर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो लैपटॉप को बंद कर रीस्टार्ट करें.
  • सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल होने पर इसे इग्नोर न करें और इंस्टॉल कर लें.
  • अगर सारे जुगाड़ लगा लेने के बाद भी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो सर्विस सेंटर की मदद लें.

ये भी पढ़ें- क्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks TECH NEWS
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