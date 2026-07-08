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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड? Megabytes या Megabits, जानें सच्चाई

कैसे मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड? Megabytes या Megabits, जानें सच्चाई

How to measure Internet Speed: नेटवर्क के जरिए डेटा लगातार छोटे-छोटे हिस्सों में ट्रांसफर होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 08:22 AM (IST)
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  • इंटरनेट स्पीड बिट्स में मापी जाती है, जो अधिक सटीक है।
  • बिट सबसे छोटी इकाई है, बाइट आठ बिट्स का समूह।
  • Mbps बिट्स दर्शाता है, MBps बाइट्स; दोनों इकाइयां भिन्न हैं।

How to measure Internet Speed: इंटरनेट आज के समय में लोगों की जरूरत बन चुकी है. साथ ही कई बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि इंटरनेट स्पीड स्लो है या फिर फास्ट है. लेकिन इंटरनेट की स्पीड कैसे मापी जाती है, इस बात की जानकारी अभी ज्यादातर लोगों को नहीं है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है.

Mbps ही क्यों चुना गया?

जानकारी के मुताबिक, नेटवर्क के जरिए डेटा लगातार छोटे-छोटे हिस्सों में ट्रांसफर होता है. इंटरनेट पर भेजा जाने वाला हर डेटा कई पैकेट्स में बंटकर ट्रैवल करता है. ऐसे में सबसे छोटी यूनिट यानी बिट के आधार पर स्पीड मापना ज्यादा सटीक माना जाता है.

इसी वजह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) सालों से Megabits per second (Mbps) को नेटवर्क स्पीड का मानक मानते आए हैं. इससे अलग-अलग नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के बीच स्पीड की तुलना करना भी आसान हो जाता है.

मेगाबिट और मेगाबाइट में क्या होता है फर्क?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल दुनिया में Bit को सबसे छोटी यूनिट माना जाता है. इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है. वहीं Byte (बाइट) आठ बिट्स को मिलाकर बनता है.

कंप्यूटर, स्मार्टफोन और स्टोरेज डिवाइस फाइलों को बाइट्स के रूप में सेव करते हैं. इसलिए किसी फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट का साइज KB, MB, GB या TB में बताया जाता है. लेकिन जब बात इंटरनेट के जरिए डेटा भेजने की आती है तो उसकी स्पीड बिट्स में मापी जाती है.

बता दें कि आज के समय में Megabit (Mb) और Megabyte (MB) का इस्तेमाल होता है क्योंकि डेटा का साइज और नेटवर्क स्पीड दोनों काफी बढ़ चुके हैं.

Mbps और MBps में क्या है अंतर?

आपको बता दें कि अक्सर लोग Mbps और MBps को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग-अलग यूनिट होती हैं. यहां ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि छोटा b (Mbps) बिट को प्रेसेंट करता है, वहीं, बड़ा B (MBps) बाइट को दर्शाता है. इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली वेबसाइटें आमतौर पर रिजल्ट्स Mbps में दिखाती हैं. वहीं Google Chrome, Microsoft Edge और अन्य ब्राउजर किसी फाइल की डाउनलोड स्पीड अक्सर MB/s में दिखाते हैं. इसीलिए इंटरनेट स्पीड को हमेशा मेगाबिट में मापा जाता है और फाइल ट्रांसफर हमेशा मेगाबाइट में शेयर होती हैं.

यह भी पढ़ें: अगर आपके पास भी है ये Smartphones तो इस साल हो जाएंगे बेकर! कंपनी नहीं देगी ये सपोर्ट, चेक करें लिस्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Internet Speed TECH NEWS HINDI
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