'संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर', रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला

लगातार तीन मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद टीम इंडिया के एक बड़े फैसले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. अब सामने आई एक रिपोर्ट ने उस पूरे मामले को अलग दिशा दे दी है जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जब टीम की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हुआ तो कई लोगों को उम्मीद थी कि संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनकी जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हुई. कई लोगों ने माना कि खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन को बाहर कर दिया गया है.

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अब क्रिकबज की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में नया दावा किया है. रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीन मैचों में सिंगल डिजिट स्कोर बनाने के बाद संजू सैमसन ने खुद दूसरे टी20 से बाहर बैठने की इच्छा जताई थी. इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से नहीं की गई है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीम मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच भरोसे की कोई कमी नहीं है. टीम उन्हें आने वाले समय की योजनाओं का अहम हिस्सा मानती है. खास तौर पर टी20 विश्व कप 2028 की तैयारियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

हालांकि असली विवाद इंग्लैंड दौरे के दूसरे टी20 से ज्यादा जिम्बाब्वे दौरे की टीम को लेकर है. हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ घोषित भारतीय टी20 टीम में संजू सैमसन का नाम शामिल नहीं था. उनकी जगह प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया. इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या अब सैमसन टीम इंडिया की योजनाओं से बाहर हो चुके हैं.

टीम से जुड़े सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सैमसन को आराम दिया गया है. वहीं दूसरी ओर कुछ खबरों में दावा किया गया कि चयनकर्ता अब दूसरे विकल्पों पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं. फिलहाल इन दावों पर भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

संजू सैमसन लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और कई मौकों पर अपनी बल्लेबाजी से मैच जिताने की क्षमता भी दिखा चुके हैं. ऐसे में आने वाली सीरीज और भविष्य की टीम घोषणाएं ही साफ करेंगी कि उनकी भूमिका क्या रहने वाली है.

फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे टी20 से बाहर रहने को लेकर जो कहानी अब तक सामने आ रही थी. नई रिपोर्ट ने उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अंतिम सच तभी सामने आएगा जब टीम मैनेजमेंट या खुद संजू सैमसन इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखेंगे.

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