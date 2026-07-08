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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन

क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन

Pakistan Karachi: कराजी जा रहा कार्गो प्लेन अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगा और इसके बाद उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 08 Jul 2026 09:18 AM (IST)
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पाकिस्तान का एक कार्गो प्लेन मंगलवार (7 जुलाई) को बीच हवा में गायब हो गया. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह से पाकिस्तान के कराची जा रहे इस कार्गो प्लेन में पांच क्रू मेंबर सवार थे. विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. आशंका जताई जा रही है कि विमान अरब सागर में क्रैश हो गया है.

पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA) के मुताबिक, कार्गो कंपनी K2 Airways का यह बोइंग कार्गो विमान शारजाह से कराची जा रहा था. उड़ान के दौरान क्रू ने विमान के नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी की जानकारी दी थी. इसके कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्लेन का कॉन्टैक्ट पूरी तरह टूट गया. इस कार्गो प्लेन में 5 लोग सवार थे.

PAA ने बताया कि रडार से मिले शुरुआती आंकड़ों में विमान की उड़ान सामान्य नहीं दिखी. रात 9:21 बजे (पाकिस्तान समय) विमान तेजी से नीचे आता दिखाई दिया और उसकी दिशा भी तेजी से बदलती नजर आई. इसके बाद कराची से करीब 155 समुद्री मील पश्चिम में प्लेन से कॉन्टैक्ट पूरी तरह खत्म हो गया.

तेजी से नीचे की ओर आ रहा था विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग साइट Flightradar24 के डेटा के मुताबिक, विमान ने आखिरी समय में पहले तेजी से ऊंचाई खोई, फिर कुछ देर के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन इसके बाद दोबारा अचानक बहुत तेजी से नीचे आने लगा. इस अजीब पैटर्न के बाद विमान रडार से गायब हो गया.

प्लेन को खोजने में जुटी पाक एयरफोर्स और नेवी

प्लेन के गायब होने की खबर के तुरंत बाद पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना एक्टिव हो गई हैं. विमान को खोजा जा रहा है. नौसेना के वॉरशिप पीएनएस जुल्फिकार को भी उस क्षेत्र में भेजा गया है, जहां प्लेन से आखिरी बार संपर्क हुआ था. इसके अलावा नौसेना का ATR विमान, वायुसेना के विमान और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का एक जहाज भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है.

यह भी पढ़ें : समंदर में भारत का दबदबा! 15 भारतीयों के लिए ढाल बनी नौसेना, हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला तेल टैंकर

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 08 Jul 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Karachi Pakistan
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