हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू

20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू

Abdul Rahim: सऊदी अरब में मौत की सजा का सामना कर रहे केरल के कोझिकोड निवासी अब्दुल रहीम 20 साल बाद अपने घर लौट आए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 May 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Abdul Rahim: सऊदी अरब में मौत की सजा का सामना कर रहे केरल के कोझिकोड निवासी अब्दुल रहीम आखिरकार 20 साल बाद अपने वतन लौट आए. गुरुवार को जब वह केरल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. परिवार, दोस्त और स्थानीय लोग लंबे इंतजार के बाद उनकी वापसी से बेहद भावुक नजर आए. रहीम की रिहाई 34 करोड़ रुपये यानी 1.5 करोड़ सऊदी रियाल की ब्लड मनी जमा होने के बाद संभव हो सकी.

एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

अब्दुल रहीम करिपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. एयरपोर्ट पर मीडिया और स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ जुटी रही. कारोबारी बॉबी चेम्मनूर ने भी रहीम को गले लगाकर उनका स्वागत किया. रहीम ने एयरपोर्ट पर लोगों की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद दिया और अंगूठा दिखाकर खुशी जाहिर की. उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी मदद की.”

मां से मिलते ही भावुक हुए रहीम

एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचे रहीम का परिवार और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. घर पहुंचते ही रहीम अपनी मां से लिपटकर रो पड़े. लंबे समय बाद बेटे को सामने देखकर मां भी खुद को रोक नहीं सकीं. भावुक रहीम बार-बार अपनी मां को गले लगाते और उनका माथा चूमते नजर आए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

बकरीद पर घर वापसी से दोगुनी हुई खुशी

रहीम की घर वापसी बकरीद के मौके पर हुई, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों की खुशी और बढ़ गई. लोगों ने कहा कि त्योहार के बीच रहीम का लौटना पूरे इलाके के लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका बन गया है.

कैसे फंसे थे अब्दुल रहीम?

अब्दुल रहीम करीब 20 साल पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गए थे. वर्ष 2006 में उन पर एक विशेष रूप से सक्षम सऊदी बच्चे की देखभाल के दौरान उसकी कथित तौर पर गलती से मौत हो जाने का आरोप लगा. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. बाद में साल 2018 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि पीड़ित परिवार ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया था.

'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई

34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी से बची जान

रहीम की जान बचाने का एकमात्र रास्ता ब्लड मनी देना था. इसके लिए 18 अप्रैल 2024 तक 34 करोड़ रुपये जमा करना जरूरी था. केरल के लोगों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर यह बड़ी रकम जुटाई. सामूहिक प्रयासों की वजह से रहीम की फांसी टल गई और आखिरकार वह 20 साल बाद अपने घर लौट सके. रहीम ने कहा कि वह उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें दोबारा अपनी मां से मिलाने में मदद की. उनकी वापसी पर पूरे इलाके में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला.

 

Published at : 29 May 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Blood Money Abdul Rahim Saudi Arabia Jail
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
इंडिया
पूर्व CM विजयन से जुड़े परिसरों में ED के एक्शन पर राजनीतिक विवाद, कांग्रेस का आरोप- माकपा नेता को...
पूर्व CM विजयन से जुड़े परिसरों में ED के एक्शन पर राजनीतिक विवाद, कांग्रेस का आरोप- माकपा नेता को...
इंडिया
5 दिन भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग, 30 मई को भारत पहुंचेंगे; PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात
5 दिन भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग, 30 मई को भारत पहुंचेंगे; PM मोदी से भी करेंगे मुलाकात
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा केस में CBI जांच का वर्चुअल एंगल, घर का डिजिटल मॉडल हो रहा तैयार, जुड़ेंगी कड़ी दर कड़ी
ट्विशा शर्मा केस में CBI जांच का वर्चुअल एंगल, घर का डिजिटल मॉडल हो रहा तैयार, जुड़ेंगी कड़ी दर कड़ी
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
क्रिकेट
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
राजस्थान
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा
बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget