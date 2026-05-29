Abdul Rahim: सऊदी अरब में मौत की सजा का सामना कर रहे केरल के कोझिकोड निवासी अब्दुल रहीम आखिरकार 20 साल बाद अपने वतन लौट आए. गुरुवार को जब वह केरल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. परिवार, दोस्त और स्थानीय लोग लंबे इंतजार के बाद उनकी वापसी से बेहद भावुक नजर आए. रहीम की रिहाई 34 करोड़ रुपये यानी 1.5 करोड़ सऊदी रियाल की ब्लड मनी जमा होने के बाद संभव हो सकी.

एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

अब्दुल रहीम करिपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. एयरपोर्ट पर मीडिया और स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ जुटी रही. कारोबारी बॉबी चेम्मनूर ने भी रहीम को गले लगाकर उनका स्वागत किया. रहीम ने एयरपोर्ट पर लोगों की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद दिया और अंगूठा दिखाकर खुशी जाहिर की. उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी मदद की.”

मां से मिलते ही भावुक हुए रहीम

एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचे रहीम का परिवार और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. घर पहुंचते ही रहीम अपनी मां से लिपटकर रो पड़े. लंबे समय बाद बेटे को सामने देखकर मां भी खुद को रोक नहीं सकीं. भावुक रहीम बार-बार अपनी मां को गले लगाते और उनका माथा चूमते नजर आए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

बकरीद पर घर वापसी से दोगुनी हुई खुशी

रहीम की घर वापसी बकरीद के मौके पर हुई, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों की खुशी और बढ़ गई. लोगों ने कहा कि त्योहार के बीच रहीम का लौटना पूरे इलाके के लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका बन गया है.

कैसे फंसे थे अब्दुल रहीम?

अब्दुल रहीम करीब 20 साल पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गए थे. वर्ष 2006 में उन पर एक विशेष रूप से सक्षम सऊदी बच्चे की देखभाल के दौरान उसकी कथित तौर पर गलती से मौत हो जाने का आरोप लगा. इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. बाद में साल 2018 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि पीड़ित परिवार ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया था.



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34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी से बची जान

रहीम की जान बचाने का एकमात्र रास्ता ब्लड मनी देना था. इसके लिए 18 अप्रैल 2024 तक 34 करोड़ रुपये जमा करना जरूरी था. केरल के लोगों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर यह बड़ी रकम जुटाई. सामूहिक प्रयासों की वजह से रहीम की फांसी टल गई और आखिरकार वह 20 साल बाद अपने घर लौट सके. रहीम ने कहा कि वह उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने उन्हें दोबारा अपनी मां से मिलाने में मदद की. उनकी वापसी पर पूरे इलाके में जश्न जैसा माहौल देखने को मिला.



