हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान

WhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान

Instagram, Facebook and WhatsApp Subscription Plan: मेटा ने अपनी सोशल मीडिया ऐप्स के पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च किए हैं. प्लस नाम से आए इन प्लान में एक्सक्लुसिव फीचर्स दिए जाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 May 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेटा ने पेश किए Instagram, Facebook, WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान।
  • सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव टूल्स, कस्टमाइजेशन, स्टोरी रीवॉच की सुविधा।
  • WhatsApp प्लस में कस्टम थीम, यूनिक रिंगटोन, 20 चैट पिन जैसे फीचर्स।
  • Meta One Plus और Premium AI, क्रिएटर, बिजनेस के लिए लॉन्च हुए।

Instagram, Facebook and WhatsApp Subscription Plan: मेटा ने Instagram, Facebook और WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन रोलआउट करने शुरू कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ग्लोबल मार्केट मार्केट के लिए अपनी ऐप्स के 'प्लस' वर्जन लॉन्च कर रही है. इनमें यूजर्स को पैसे देकर कुछ एक्सक्लूसिव टूल्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे, जो रेगुलर यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. यह बताता है कि मेटा अब रेवेन्यू के लिए सिर्फ एड पर निर्भर नहीं रहना चाहती. अब कंपनी चाहती है कि यूजर्स भी उसके प्रीमियम फीचर्स के बदले पैसा दें. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत लगभग 390 रुपये प्रति महीने, जबकि व्हाट्सऐप प्लस की कीमत लगभग 290 रुपये रखी गई है. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि भारत में इन प्लान्स की कीमत कितनी रखी जाएगी.

किस ऐप के सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या फीचर्स?

इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस सब्सक्राइबर यह देख पाएंगे कि कितने लोगों ने उनकी स्टोरी को रीवॉच किया है. इसके अलावा उन्हें अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करने और बिना दूसरों की व्यूअर लिस्ट में आए सीक्रेटली उनकी स्टोरी देखने का ऑप्शन मिलेगा. इस प्लान के साथ स्टोरी टाइम लिमिट को 24 घंटे से ज्यादा एक्सटैंड करने, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए हर वीक एक स्टोरी स्पॉटलाइट, स्टोरी व्यूअर लिस्ट में यूजर को सर्च करने और फॉलोवर्स फीड में आए बिना प्रोफाइल पर पोस्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा.

व्हाट्सऐप प्लस के साथ आएंगे ये फीचर्स

व्हाट्सऐप प्लस की बात करें तो इसमें मैसेजिंग पर्सनलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है. व्हाट्सऐप के पेड प्लान में सब्सक्राइबर्स को कस्टम थीम, यूनिक रिंगटोन, प्रीमियम स्टिकर्स, एक साथ 20 चैट पिन करने की सुविधा और लिस्ट कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे. कंपनी ने बताया है कि आगे चलकर इन प्लान में और नए फीचर्स भी एड कर दिए जाएंगे. यह ध्यान रखने वाली बात है कि नए सब्सक्रिप्शन प्लान मेटा वेरिफाईड से अलग हैं, जिसमें आईडेंटिटी वेरिफिकेशन, इंप्रसोनेशन प्रोटेक्शन और कस्टमर सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Meta One प्लान भी हुआ लॉन्च 

सोशल मीडिया ऐप्स के पेड वर्जन के अलावा कंपनी ने Meta One क भी ऐलान किया है. इसमें एआई, क्रिएटर और बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से प्लान शामिल किए गए हैं. इसमें दो प्लान शामिल है. पहले प्लान का नाम Meta One Plus है, जिसकी कीमत 7.99 डॉलर (लगभग 775 रुपये) रखी गई है. यह उन लोगों के लिए लाया गया है, जो इमेज और वीडियो जनरेशन और लंबे रीजनिंग टास्क के लिए मेटा एआई यूज करते हैं. दूसरा प्लान Meta One Premium है, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना है और ज्यादा यूसेज लिमिट के साथ सेम फीचर्स मिलेंगे.

ये भी पढ़ें-

Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल

Published at : 28 May 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Instagram Meta Whatsapp Plus FACEBOOK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान
WhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान
टेक्नोलॉजी
Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल
Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल
टेक्नोलॉजी
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
YouTube पर AI Content की पहचान होगी आसान, क्रिएटर और दर्शकों के लिए होने जा रहा है यह बदलाव
YouTube पर AI Content की पहचान होगी आसान, क्रिएटर और दर्शकों के लिए होने जा रहा है यह बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
इंडिया
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
शिक्षा
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
टेक्नोलॉजी
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget