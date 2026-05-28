Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा ने पेश किए Instagram, Facebook, WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान।

सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे एक्सक्लूसिव टूल्स, कस्टमाइजेशन, स्टोरी रीवॉच की सुविधा।

WhatsApp प्लस में कस्टम थीम, यूनिक रिंगटोन, 20 चैट पिन जैसे फीचर्स।

Meta One Plus और Premium AI, क्रिएटर, बिजनेस के लिए लॉन्च हुए।

Instagram, Facebook and WhatsApp Subscription Plan: मेटा ने Instagram, Facebook और WhatsApp के पेड सब्सक्रिप्शन रोलआउट करने शुरू कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ग्लोबल मार्केट मार्केट के लिए अपनी ऐप्स के 'प्लस' वर्जन लॉन्च कर रही है. इनमें यूजर्स को पैसे देकर कुछ एक्सक्लूसिव टूल्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे, जो रेगुलर यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. यह बताता है कि मेटा अब रेवेन्यू के लिए सिर्फ एड पर निर्भर नहीं रहना चाहती. अब कंपनी चाहती है कि यूजर्स भी उसके प्रीमियम फीचर्स के बदले पैसा दें. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत लगभग 390 रुपये प्रति महीने, जबकि व्हाट्सऐप प्लस की कीमत लगभग 290 रुपये रखी गई है. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि भारत में इन प्लान्स की कीमत कितनी रखी जाएगी.

किस ऐप के सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या फीचर्स?

इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस सब्सक्राइबर यह देख पाएंगे कि कितने लोगों ने उनकी स्टोरी को रीवॉच किया है. इसके अलावा उन्हें अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करने और बिना दूसरों की व्यूअर लिस्ट में आए सीक्रेटली उनकी स्टोरी देखने का ऑप्शन मिलेगा. इस प्लान के साथ स्टोरी टाइम लिमिट को 24 घंटे से ज्यादा एक्सटैंड करने, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए हर वीक एक स्टोरी स्पॉटलाइट, स्टोरी व्यूअर लिस्ट में यूजर को सर्च करने और फॉलोवर्स फीड में आए बिना प्रोफाइल पर पोस्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा.

व्हाट्सऐप प्लस के साथ आएंगे ये फीचर्स

व्हाट्सऐप प्लस की बात करें तो इसमें मैसेजिंग पर्सनलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है. व्हाट्सऐप के पेड प्लान में सब्सक्राइबर्स को कस्टम थीम, यूनिक रिंगटोन, प्रीमियम स्टिकर्स, एक साथ 20 चैट पिन करने की सुविधा और लिस्ट कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे. कंपनी ने बताया है कि आगे चलकर इन प्लान में और नए फीचर्स भी एड कर दिए जाएंगे. यह ध्यान रखने वाली बात है कि नए सब्सक्रिप्शन प्लान मेटा वेरिफाईड से अलग हैं, जिसमें आईडेंटिटी वेरिफिकेशन, इंप्रसोनेशन प्रोटेक्शन और कस्टमर सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Meta One प्लान भी हुआ लॉन्च

सोशल मीडिया ऐप्स के पेड वर्जन के अलावा कंपनी ने Meta One क भी ऐलान किया है. इसमें एआई, क्रिएटर और बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से प्लान शामिल किए गए हैं. इसमें दो प्लान शामिल है. पहले प्लान का नाम Meta One Plus है, जिसकी कीमत 7.99 डॉलर (लगभग 775 रुपये) रखी गई है. यह उन लोगों के लिए लाया गया है, जो इमेज और वीडियो जनरेशन और लंबे रीजनिंग टास्क के लिए मेटा एआई यूज करते हैं. दूसरा प्लान Meta One Premium है, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना है और ज्यादा यूसेज लिमिट के साथ सेम फीचर्स मिलेंगे.

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