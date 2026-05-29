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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा

बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा

AC Remote Setting: बिजली बिल बढ़ाने के पीछे हमेशा एसी का योगदान ही नहीं होता है. कई बार रिमोट से सेटिंग में गड़बड़ होने पर भी बिजली की खपत बढ़ जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 May 2026 06:59 AM (IST)
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  • तेज फैन स्पीड कमरे को जल्दी ठंडा करती है।

AC Remote Setting: गर्मी में अगर बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो इसके पीछे एसी को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है. यह बात छिपी हुई नहीं है कि एसी बिजली की बहुत खपत करती है, लेकिन हर बार बिजली के बढ़े बिल के लिए इसे ही दोष देना सही नहीं है. कई बार इसके पीछे ऐसी सेटिंग्स भी हो सकती है, जिसकी कारण बिजली का कंजप्शन बढ़ता है. दरअसल, एसी रिमोट में कई ऐसी बटन होती हैं, जिनसे अलग-अलग मोड सेलेक्ट होते हैं. अगर ये मोड ठीक तरीके से सेलेक्ट न किए जाएं तो बिजली का बिल बढ़ना तय है. वहीं सही सेटिंग सेलेक्ट करने पर ये बिजली की बचत भी कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही रिमोट सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ठीक रखना बहुत जरूरी है.

ड्राई मोड- एसी में ड्राई मोड सेलेक्ट कर आप बिजली की काफी बचत कर सकते हैं. मानसून के दौरान कम टेंपरेचर में भी उमस के कारण ज्यादा गर्मी लगती है. ऐसी स्थिति में एसी को ड्राई मोड पर सेट करना चाहिए. रिमोट पर दिए मोड बटन से इसे सेलेक्ट किया जा सकता है. ड्राई मोड को कमरे की नमी बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है. इस मोड में एसी कमरे को ठंडा करने की बजाय उमस बाहर निकालने के लिए काम करता है. इससे कंप्रेसर थोड़ी चलता है, जिस कारण बिजली की बचत होती है.

टर्बो मोड- गर्मी के मौसम में बाहर से आते ही कमरा एकदम ठंडा करने के लिए ज्यादातर लोग टर्बो मोड सेलेक्ट कर लेते हैं. यह मोड एसी को ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है. इस मोड में कंप्रेसर और इनडोर यूनिट का फैन मैक्सिमम कैपेसिटी पर बिना रुके काम करते हैं. इसलिए बिजली की खपत ज्यादा होती है. आमतौर पर इस मोड को यूज करने से बचना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी 15-10 मिनट के बाद इस मोड को डिसेबल कर दें.

फैन स्पीड- कई लोगों को लगता है कि इनडोर यूनिट के फैन की स्पीड को कम रखने से बिजली की खपत कम होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है. इनडोर यूनिट का फैन बहुत कम बिजली की खपत करता है. अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो यह ठंडी हवा को एक समान तरीके से कमरे में फैला देगा. इससे कमरे का तापमान जल्दी ठंडा होता है और टारगेटेड टेंपरेचर पर पहुंचते ही एसी का लोड कम हो जाता है, जिससे बिजली की बचत होती है.

ये भी पढ़ें- चार्जिंग की टेंशन को करें टाटा बाय-बाय, अल्ट्रा फास्ट स्पीड से चार्ज होगी यह बैटरी

Published at : 29 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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