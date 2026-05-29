हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

Sun Science: अंतरिक्ष में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी सूरज लगातार जल रहा है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 May 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इस संलयन से पैदा ऊर्जा ही सूरज को प्रकाश देती है।

Sun Science: अंतरिक्ष के बारे में जो लोग सबसे आम सवाल पूछते हैं उनमें से एक यह है कि अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज लगातार जल कैसे रहा है? पृथ्वी पर हर आम आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ऑक्सीजन के बिना यहां तक कि मोमबत्ती की लौ भी कुछ ही सेकंड के अंदर बुझ जाती है. तो आखिर अंतरिक्ष में सूरज कैसे जल पा रहा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सूरज का जलना 

 दरअसल वैज्ञानिक सच यह है कि सूरज असल में आग की तरह बिल्कुल भी नहीं जल रहा है. जो हमें आग के एक विशाल गोले जैसे दिखता है वह असल में एक काफी बड़ा प्राकृतिक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया से चलता है. इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन, लकड़ी, ईंधन या फिर किसी भी तरह से जलने वाली चीज की जरूरत नहीं होती.

पृथ्वी पर आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया से पैदा होती है जिसे दहन कहते हैं. उदाहरण के लिए जब लकड़ी या फिर पेट्रोल जलते हैं तो ऑक्सीजन ईंधन के साथ प्रतिक्रिया करती है और गर्मी और रोशनी पैदा करती है. ऑक्सीजन के बिना यह रासायनिक आग जलती नहीं रह सकती. लेकिन सूरज का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है. उसकी सतह पर या फिर उसके अंदरूनी हिस्से में कोई भी रासायनिक आग है ही नहीं. इसके बजाय सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा पैदा करता है. 

न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? 

दरअसल सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है. सूरज के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. यह जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन के परमाणुओं को काफी ज्यादा दबाव और तापमान में एक दूसरे के करीब दबा देता है. सूरज के अंदरूनी हिस्से में तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इन काफी ज्यादा मुश्किल हालातों में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं. इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. जब हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं तो आइंस्टीन के मशहूर समीकरण के मुताबिक पदार्थ का एक काफी छोटा सा हिस्सा सीधे तौर पर काफी ज्यादा ऊर्जा में बदल जाता है. 

फ्यूजन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं? 

आम आग के उलट न्यूक्लियर फ्यूजन कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती. यह एक न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है जो परमाणुओं के नाभिकों के अंदर होती है. इसी वजह से इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जब तक हाइड्रोजन के परमाणु काफी ज्यादा दबाव और गर्मी में मिलकर फ्यूज होते रहेंगे तब तक सूरज ऊर्जा पैदा करता रहेगा.  वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि सूरज के पास इतना हाइड्रोजन ईंधन मौजूद है कि वह लगभग अगले 5 अरब सालों तक चमकता रह सकता है.

यह भी पढ़ेंः क्या है फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट? भारत समेत चार देश मिलकर ऐसे निकालेंगे चीन की हेकड़ी, यहां जान लीजिए

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 29 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Nuclear Fusion Oxygen In Space Sun Science
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
जनरल नॉलेज
Fiji Port Project: क्या है फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट? भारत समेत चार देश मिलकर ऐसे निकालेंगे चीन की हेकड़ी, यहां जान लीजिए
क्या है फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट? भारत समेत चार देश मिलकर ऐसे निकालेंगे चीन की हेकड़ी, यहां जान लीजिए
जनरल नॉलेज
SIR Policy: क्या है SIR की क्लीन डेटा पॉलिसी ? क्या इससे सच में हो रहा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन
क्या है SIR की क्लीन डेटा पॉलिसी ? क्या इससे सच में हो रहा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन
जनरल नॉलेज
Abrahamic Religions: इस्लाम-यहूदी और ईसाई... इन तीनों धर्मों में क्या-क्या है समानता? जान लें सब कुछ
इस्लाम-यहूदी और ईसाई... इन तीनों धर्मों में क्या-क्या है समानता? जान लें सब कुछ
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
ट्विशा शर्मा केस में CBI का बड़ा एक्शन, घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया शोक, बोले- 'शायरी से जिंदगी को आसान...'
मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया शोक, बोले- 'शायरी से जिंदगी को आसान...'
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर इसी महीने होगा रिलीज, आमिर खान ने दिया वॉइस ओवर!
सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर इसी महीने होगा रिलीज, आमिर खान ने दिया वॉइस ओवर!
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
इंडिया
CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद, राहुल गांधी और शिक्षामंत्री प्रधान आमने-सामने; तेज हुई जुबानी जंग
CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद, राहुल गांधी और शिक्षामंत्री प्रधान आमने-सामने; जुबानी जंग तेज
बिजनेस
Gold Loan: बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?
बैंकों में लगा गोल्ड लोन लेने वालों का तांता, महंगा होने से कैसे पाएं डबल फायदा?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget