दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार

विवेक सोनी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य और अनन्या पांडे ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. मिले-जुले रिव्यू, लिमिटेड प्रमोशन और टिकट खिड़की पर कड़े कंप्टीशन के बावजूद, करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस इस रोमांटिक ड्रामा ने शुरुआती सात दिनों में देश और दुनियाभार में ठीक परफॉर्म किया है. चलिए यहां जानते हैं 'चांद मेरा दिल' के 7वें दिन की कमाई जानते हैं.

'चांद मेरा दिल' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

'चांद मेरा दिल' अब बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है. इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन 1.90 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन 7वें दिन इसकी कमाई में काफी तेजी देखी गई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' ने बुधवार, छठे दिन के मुकाबले सातवें दिन (गुरुवार) को 15.8% के उछाल के साथ 3713 शो में 2.20 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ फिल्मका भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 22.98 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसके 7 दिनों का भारत में नेट कलेक्शन 19.45 करोड़ रुपये हुआ है.

'चांद मेरा दिल' की 7दिनों की वर्ल्डवाइड कितनी हुई कमाई?

वहीं विदेशों में, अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर इस फिल्म ने सातवें दिन 15 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3.05 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ इस फिल्म ने दुनियाभर में सात दिनों में 26.03 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है.

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चांद मेरा दिल के बारे में

फिल्म में लक्ष्य ने आरव की भूमिका निभाई है जबकि अनन्या पांडे ने चांदनी का किरदार निभाया है. वहीं आस्था सिंह ज्योत्सना की भूमिका में हैं. सपोर्टिंग कलाकारों में प्रथम राठौड़, आशीष दुबे, अंकुर पोद्दार और एल्विस जोस शामिल हैं. विवेक सोनी द्वारा निर्देशित और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस बैनर तले निर्मित, इस फिल्म को एक रियलिस्टिक लव स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है.