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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी

यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 07:05 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदल गया. जिसकी वजह से नोएडा से लखनऊ तक तेज आंधी के साथ कई जगहों पर गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को तपती और जलती गर्मी से राहत मिली हैं. बारिश की वजह से मौसम तापमान में गिरावट आई हैं. यूपी में अगले कुछ दिन तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी हैं. 

मौसम विभाग ने आज 29 मई शुक्रवार को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मेघ गर्जन और बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के 12 जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई हैं. इस दौरान 80-90 किमी की रफ्तार से तेज हवा के झोंको के साथ आंधी आएगी, जिसकी रफ़्तार 100 किमी प्रति घंटे तक जाने की संभावना हैं. इसके अलावा 60 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, सँभल, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 100 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट दिया गया है. 

इन जिलों में आंधी-ओलावृष्टि का रेड अलर्ट

वहीं आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई, लखीमपुर खीरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, जालौन झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में भी मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी दी है. इन जिलों में 80-90 की स्पीड से आंधी आएगी जो 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ सकती है. 

नोएडा से लखनऊ तक बारिश की चेतावनी

इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी आज आंधी के साथ बिजली गिरने और झमाझम बारिश का अलर्ट दिया गया है. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बागपत, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी में भी आज आंधी तूफ़ान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. 

मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में 7-10 डिग्री तक की कमी आने का अनुमान जताया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को नुक़सान हो सकता है. ख़राब मौसम में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. घर से बाहर न निकले और पेड़ या कच्ची-पुरानी दीवारों से दूर रहें. 

Published at : 29 May 2026 07:05 AM (IST)
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