हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPortable Air Conditioner For Summer: गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर

Portable Air Conditioner For Summer: गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर

Portable Air Conditioner For Summer: पोर्टेबल एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी मानी जाती है. इसमें पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाया जा सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 May 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

Portable Air Conditioner For Summer: देशभर में गर्मी में लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही एयर कंडीशनर की मांग भी तेजी से देखने को मिल रही है. हालांकि, आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किराए के घर में रहने, इंस्टॉलेशन की परेशानियां, ज्यादा बजट की वजह से फ्लैट और विंडो एसी खरीदने से बचते हैं.

ऐसे में अब पोर्टेबल एसी तेजी से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस एसी को बिना किसी तोड़फोड़ के और भारी इंस्टॉलेशन के आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि गर्मियों में पोर्टेबल एसी का ट्रेंड तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आप इसे कैसे खरीद सकते हैं. 

क्यों बढ़ रहा है पोर्टेबल एसी का ट्रेंड?

पोर्टेबल एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी मानी जाती है. इसमें पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाया जा सकता है. स्प्लिट या विंडो एसी की तरह इसे दीवार पर फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है. यही कारण है कि किराएदार और छोटे घरों में रहने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं. इसके अलावा पोर्टेबल एसी को इंस्टॉल करने के लिए किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं होती, इसमें एक पाइप लगा होता है जो कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करता है. इसके पाइप को खिड़की के जरिए बाहर लगाया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें-YouTube पर AI Content की पहचान होगी आसान, क्रिएटर और दर्शकों के लिए होने जा रहा है यह बदलाव

कम कीमत में मिल रहे कई ऑप्शन? 

मार्केट में छोटे मिनी एयर कंडीशनर से लेकर 1 टन तक के पोर्टेबल एसी उपलब्ध हैं. कई मिनी कूलर और मिनी एसी की शुरुआत कीमत 1000 रुपये के आसपास से शुरू हो जाती है. वहीं बड़े पोर्टेबल एसी लगभग 30,000 रुपये की शुरुआत कीमत से खरीदी जा सकते हैं. ब्लू स्टार, लॉयड और क्रूज जैसी कंपनी के पोर्टेबल एसी इन दिनों काफी चर्चा में है. ब्लू स्टार का 1 टन पोर्टेबल एसी कई ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार, यह करीब 90 स्क्वायर फीट तक के कमरे को ठंडा कर सकता है. इसमें हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेशर, ऑटो मोड और एंटीबैक्टीरियल सिल्वर कोटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

आसान ईएमआई और कम डाउन पेमेंट का फायदा 

पोर्टेबल एसी की बिक्री बढ़ने की एक बड़ी वजह आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है. कई ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्म और फाइनेंस कंपनियां एसी पर आसान ईएमआई ऑफर कर रही है. कुछ मॉडल पर जीरो डाउन पेमेंट और कम महीने की किस्त का ऑप्शन भी मिल रहा है. बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क और दूसरी फाइनेंसिंग कंपनियों के जरिए ग्राहक कम डाउन पेमेंट पर पोर्टेबल एसी खरीद सकते हैं. कई प्लेटफॉर्म्स पर हजार से 1500 रुपये तक की शुरुआती मासिक ईएमआई पर भी एसी उपलब्ध है. इसके अलावा कुछ बैंकों के कार्ड पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-AC यूज करते समय काम आएंगे ये हैक, बिजली बचेगी और कमरा भी हो जाएगा पहाड़ों जैसा ठंडा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 28 May 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Portable AC TECH NEWS Portable Air Conditioner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Portable Air Conditioner For Summer: गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर
गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर
टेक्नोलॉजी
चार्जिंग की टेंशन को करें टाटा बाय-बाय, अल्ट्रा फास्ट स्पीड से चार्ज होगी यह बैटरी
चार्जिंग की टेंशन को करें टाटा बाय-बाय, अल्ट्रा फास्ट स्पीड से चार्ज होगी यह बैटरी
टेक्नोलॉजी
WhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान
WhatsApp, Instagram और Facebook के फीचर्स यूज करने के लिए देना पड़ेगा पैसा, कंपनी ले आई नया प्लान
टेक्नोलॉजी
Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल
Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल
Advertisement

वीडियोज

Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Karnataka CM | Siddaramaiah Resignation: 'मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं'- सिद्धारमैया | DK Shivakumar
Israel Attack On Lebanon: नहीं मान रहा इजरायल, लेबनान में भारी तबाही | Netanyahu | Iran | Trump | US
Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
दिल्ली NCR
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
मेयर, महासचिव, मंत्री... और अब दिल्ली BJP चीफ, लगातार बढ़ा हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक कद
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
स्पोर्ट्स
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
ईरान में अमेरिका के नए हमले, सैन्य ठिकाने को बनाया निशाना; कई ड्रोन भी मार गिराए
शिक्षा
Why Nalanda Set On Fire: क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
क्यों लगाई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय को आग? हैरान कर देगी इसके पीछे की सच्चाई
हेल्थ
Brain Health: B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
B12 नॉर्मल होने पर भी सुन्न हो रहे हाथ-पैर और घट रही याददाश्त, रिसर्च में सामने आया सच
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget