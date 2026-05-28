गर्मियों में तेजी से बढ़ रहा पोर्टेबल एसी का ट्रेंड, बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आ जाएगा घर

Portable Air Conditioner For Summer: देशभर में गर्मी में लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही एयर कंडीशनर की मांग भी तेजी से देखने को मिल रही है. हालांकि, आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किराए के घर में रहने, इंस्टॉलेशन की परेशानियां, ज्यादा बजट की वजह से फ्लैट और विंडो एसी खरीदने से बचते हैं.

ऐसे में अब पोर्टेबल एसी तेजी से लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस एसी को बिना किसी तोड़फोड़ के और भारी इंस्टॉलेशन के आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि गर्मियों में पोर्टेबल एसी का ट्रेंड तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत थोड़ी सी डाउन पेमेंट पर आप इसे कैसे खरीद सकते हैं.

क्यों बढ़ रहा है पोर्टेबल एसी का ट्रेंड?

पोर्टेबल एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी मानी जाती है. इसमें पहिए लगे होते हैं, जिसकी मदद से इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से ले जाया जा सकता है. स्प्लिट या विंडो एसी की तरह इसे दीवार पर फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है. यही कारण है कि किराएदार और छोटे घरों में रहने वाले लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं. इसके अलावा पोर्टेबल एसी को इंस्टॉल करने के लिए किसी बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं होती, इसमें एक पाइप लगा होता है जो कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करता है. इसके पाइप को खिड़की के जरिए बाहर लगाया जा सकता है.

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कम कीमत में मिल रहे कई ऑप्शन?

मार्केट में छोटे मिनी एयर कंडीशनर से लेकर 1 टन तक के पोर्टेबल एसी उपलब्ध हैं. कई मिनी कूलर और मिनी एसी की शुरुआत कीमत 1000 रुपये के आसपास से शुरू हो जाती है. वहीं बड़े पोर्टेबल एसी लगभग 30,000 रुपये की शुरुआत कीमत से खरीदी जा सकते हैं. ब्लू स्टार, लॉयड और क्रूज जैसी कंपनी के पोर्टेबल एसी इन दिनों काफी चर्चा में है. ब्लू स्टार का 1 टन पोर्टेबल एसी कई ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार, यह करीब 90 स्क्वायर फीट तक के कमरे को ठंडा कर सकता है. इसमें हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेशर, ऑटो मोड और एंटीबैक्टीरियल सिल्वर कोटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

आसान ईएमआई और कम डाउन पेमेंट का फायदा

पोर्टेबल एसी की बिक्री बढ़ने की एक बड़ी वजह आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है. कई ई-कॉमर्स प्लेटफाॅर्म और फाइनेंस कंपनियां एसी पर आसान ईएमआई ऑफर कर रही है. कुछ मॉडल पर जीरो डाउन पेमेंट और कम महीने की किस्त का ऑप्शन भी मिल रहा है. बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क और दूसरी फाइनेंसिंग कंपनियों के जरिए ग्राहक कम डाउन पेमेंट पर पोर्टेबल एसी खरीद सकते हैं. कई प्लेटफॉर्म्स पर हजार से 1500 रुपये तक की शुरुआती मासिक ईएमआई पर भी एसी उपलब्ध है. इसके अलावा कुछ बैंकों के कार्ड पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं.

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