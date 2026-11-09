CSIR UGC-NET के लिए आज आखिरी मौका, रात 11:50 तक करें अप्लाई

एनटीए की ओर से यूनिसर्विटी अनुदान आयोग (UGC) नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. देशभर से लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. जिन उम्मीदवारों ने अब तक किसी कारणवश अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, उनके लिए आज यानी 9 नवंबर 2026 को सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए अंतिम मौका है.

एजेंसी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा. ऐसे में अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए पात्र उम्मीदवारों को तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म पूरा करने की सलाह दी गई है.

2.39 लाख से ज्यादा आए रजिस्ट्रेशन

एनटीए की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2026 सत्र के लिए अब तक 2,39,582 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं. इनमें से 2,01,464 उम्मीदवार ने अपनी आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा फीस का पेमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार देश भर के उम्मीदवारों के बीच परीक्षा को लेकर जबरदस्त उत्साह है.

आवेदन और फीस जमा करने की पूरी जानकारी

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 9 नवंबर 2026 (रात 11:50 तक)

9 नवंबर 2026 (रात 11:50 तक) फीस पेमेंट की स्थिति- पूर्व में जमा किए गए आवेदन पत्रों के लिए फीस पेमेंट और पुष्टिकरण के लिए समय दिया गया था. ध्यान रहे कि केवल फॉर्म भर देना काफी नहीं हैं. जब तक फीस का पेमेंट नहीं हो जाता और कंफर्मेशन पेज जारी नहीं होता, तब तक आवेदन अधूरा माना जाएगा.

पूर्व में जमा किए गए आवेदन पत्रों के लिए फीस पेमेंट और पुष्टिकरण के लिए समय दिया गया था. ध्यान रहे कि केवल फॉर्म भर देना काफी नहीं हैं. जब तक फीस का पेमेंट नहीं हो जाता और कंफर्मेशन पेज जारी नहीं होता, तब तक आवेदन अधूरा माना जाएगा. करेक्शन विंडो- जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था, उनके लिए एनटीए ने नाम, माता-पिता के नाम जैसी सीमित जानकारियों में सुधार की अनुमति दी थी. हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोटो और हस्ताक्षर जैसे डिटेल में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध सीएसआईआर यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें.

इसके बाद कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फीस का पेमेंट करें.

लास्ट में फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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कब होगी परीक्षा?

एनटीए के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. इसके लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 23 नवंबर और एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 को जारी किए जा सकते हैं. वहीं अगर आवेदन या फीस जमा करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी आ रही है, तो उम्मीदवार एनटीए की हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 1800-180-4747 पर तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं.

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