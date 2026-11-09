Normal AC vs Inverter AC: सर्दियों में जैसे ठंड आते है रूम हीटर की दरकार महसूस होने लगती है वैसे ही गर्मी का मौसम आते ही घरों में AC चाहिए होता है. लोग अक्सर नया AC खरीदने शोरूम जाते हैं या फिर ऑनलाइन साइट्स पर चेक करते हैं. इस दौरान सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि नॉर्मल यानी नॉन-इन्वर्टर AC लिया जाए या इन्वर्टर AC. दुकानदार अक्सर इन्वर्टर AC की खूबियां गिनाते हैं लेकिन आम ग्राहक को लगता है कि कहीं यह घर वाले पावर बैकअप इन्वर्टर से चलने वाला AC तो नहीं है.

तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां इन्वर्टर का मतलब बिजली के उतार-चढ़ाव और कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करने वाली एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी से है. आज के समय में बिजली के बढ़ते दाम और तपती गर्मी के बीच सही AC चुनना आपकी जेब पर सीधा असर डालता है. दोनों तरह के AC का काम कमरे को ठंडा करना ही है लेकिन इनके काम करने का तरीका, बिजली की खपत और अंदर लगे कंप्रेसर में काफी अंतर है. चलिए आपको बताते हैं आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और आपके घर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा.

कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी और कूलिंग का तरीका

किसी भी AC की जान उसका कंप्रेसर होता है और यहीं से दोनों AC के बीच का अंतर शुरू होता है. नॉर्मल यानी नॉन-इन्वर्टर AC का कंप्रेसर फिक्स्ड स्पीड पर काम करता है. इसे ऐसे समझिए कि यह या तो पूरी ताकत से चलेगा या फिर एकदम बंद हो जाएगा. मान लीजिए आपने AC का तापमान 24 डिग्री पर सेट किया है. नॉर्मल AC पूरी स्पीड से चलकर कमरे को 24 डिग्री तक ठंडा करेगा और फिर उसका कंप्रेसर कट-ऑफ यानी बंद हो जाएगा.

जब कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो कंप्रेसर फिर से झटके के साथ पूरी ताकत से चालू होगा. वहीं इन्वर्टर AC में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर लगा होता है, जो कार के एक्सीलेटर की तरह काम करता है. कमरा ठंडा होने के बाद इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता बल्कि अपनी स्पीड एकदम धीमी कर लेता है. इससे कमरे का तापमान एक जैसा बना रहता है और आपको कभी ज्यादा ठंड या अचानक उमस का अहसास नहीं होता.





बिजली के बिल पर किसका पड़ता है कितना असर

अब बात करते हैं बिजली के बिल की. नॉर्मल AC का कंप्रेसर जब बार-बार बंद होकर दोबारा चालू होता है तो हर बार स्टार्ट होने में वह बहुत ज्यादा बिजली खींचता है. ठीक वैसे ही जैसे किसी रुकी हुई भारी गाड़ी को बार-बार फर्स्ट गियर में उठाने में ज्यादा पेट्रोल लगता है. इसके उलट इन्वर्टर AC का कंप्रेसर एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद बंद होने के बजाय स्लो स्पीड पर चलता रहता है जिससे बिजली की खपत अचानक नहीं बढ़ती.

एक्सपर्ट्स की मानें तो एक इन्वर्टर AC नॉर्मल AC के मुकाबले करीब 30 से 40 फीसदी तक बिजली बचाता है. अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे या उससे ज्यादा AC चलाते हैं तो इन्वर्टर AC आपके महीने के बिजली बिल में हजारों रुपये की बचत कर सकता है. हालांकि अगर आपका इस्तेमाल दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे का है तो नॉर्मल AC भी काम चला सकता है.





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लाइफ और मेंटेनेंस का पूरा हिसाब-किताब

सिर्फ बिजली की बचत ही नहीं, आराम और उम्र के मामले में भी दोनों में काफी फर्क है. चूंकि इन्वर्टर AC के कंप्रेसर पर बार-बार चालू और बंद होने का दबाव नहीं पड़ता इसलिए इसकी लाइफ भी नॉर्मल AC के मुकाबले ज्यादा होती है. हालांकि इन्वर्टर AC खरीदते वक्त नॉर्मल AC से करीब 4 से 6 हजार रुपये महंगा पड़ता है.

इसके अलावा इसमें एडवांस PCB सर्किट बोर्ड लगे होते हैं. जिनकी रिपेयरिंग थोड़ी महंगी हो सकती है. फिर भी वोल्टेज स्टेबलाइजर के बिना चलने की कैपेसिटी और हर महीने बिजली के बिल में होने वाली बचत इसे आज के दौर में बढ़िया ऑप्शन बनाती है.

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