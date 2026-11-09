अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के बाद सियासत शुरू हो गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर राजनीति करने वालों को जमकर जवाब दिया है. सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया है.

बीते रविवार (08 नवंबर, 2026) को दिल्ली में सांसद पप्पू यादव ने कहा, "हमक तो समझ में नहीं आता है… तुमने गोली चलवाई तो पुलिस… मुलायम सिंह की सरकार में पुलिस ने गोली चला दी तो मुलायम सिंह? मंदिर के दरवाजे के ताले किसने खुलवाए राजीव गांधी… सबसे ज्यादा राजीव गांधी और अन्य लोग राम मंदिर से जुड़ी आस्था के साथ खड़े रहे… आपने तो सब कुछ चोरी कर ली…"

#WATCH | Delhi: On Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's proposed visit to Ayodhya, independent MP Pappu Yadav says, "...Rajiv Gandhi was the one who truly stood by the faith associated with the Ram Mandir. You, on the other hand, have effectively stolen from the Ram Mandir...you merely seek power in the name of Ram..." — ANI (@ANI) November 8, 2026

'राम के नाम पर सिर्फ सत्ता चाहिए…?'

पप्पू यादव ने आगे कहा, "आपने तो बस राम के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया… जो लोग राम की बात करते हैं वो तो राम को भगवान माने ही नहीं… सावरकर और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय… हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना… तो जब आपने राम को ही नहीं माना… राम के नाम पर सिर्फ सत्ता चाहिए…?"

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'स्वीकार कर लें कि सनातन कुछ भी नहीं…'

अखिलेश यादव का नाम लेते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा कि समय के साथ तो सब कुछ बदलता है. सोनिया गांधी ने तो कहा कि इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था कि आपातकाल सही नहीं था. जब सोनिया गांधी ने स्वीकार किया तो आप भी स्वीकार कर लें कि सनातन कुछ भी नहीं है.

12 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं अखिलेश

बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी. वे अपनी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाने वाले हैं. हनुमानगढ़ी भी जाएंगे. अयोध्या में स्थानीय साधु-संतों और महंतों से मिलेंगे. आशीर्वाद लेंगे. इस बीच इस दौरे को लेकर बयानबाजी होने लगी है.

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