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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब

अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी. इसको लेकर जारी बयानबाजी पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 11:12 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के बाद सियासत शुरू हो गई है. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर राजनीति करने वालों को जमकर जवाब दिया है. सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया है.

बीते रविवार (08 नवंबर, 2026) को दिल्ली में सांसद पप्पू यादव ने कहा, "हमक तो समझ में नहीं आता है… तुमने गोली चलवाई तो पुलिस… मुलायम सिंह की सरकार में पुलिस ने गोली चला दी तो मुलायम सिंह? मंदिर के दरवाजे के ताले किसने खुलवाए राजीव गांधी… सबसे ज्यादा राजीव गांधी और अन्य लोग राम मंदिर से जुड़ी आस्था के साथ खड़े रहे… आपने तो सब कुछ चोरी कर ली…"

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'राम के नाम पर सिर्फ सत्ता चाहिए…?'

पप्पू यादव ने आगे कहा, "आपने तो बस राम के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया… जो लोग राम की बात करते हैं वो तो राम को भगवान माने ही नहीं… सावरकर और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय… हेडगेवार ने तो राम को भगवान नहीं माना… तो जब आपने राम को ही नहीं माना… राम के नाम पर सिर्फ सत्ता चाहिए…?"

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'स्वीकार कर लें कि सनातन कुछ भी नहीं…'

अखिलेश यादव का नाम लेते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा कि समय के साथ तो सब कुछ बदलता है. सोनिया गांधी ने तो कहा कि इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया था कि आपातकाल सही नहीं था. जब सोनिया गांधी ने स्वीकार किया तो आप भी स्वीकार कर लें कि सनातन कुछ भी नहीं है.

12 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं अखिलेश

बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी. वे अपनी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाने वाले हैं. हनुमानगढ़ी भी जाएंगे. अयोध्या में स्थानीय साधु-संतों और महंतों से मिलेंगे. आशीर्वाद लेंगे. इस बीच इस दौरे को लेकर बयानबाजी होने लगी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Akhilesh Yadav Bihar News
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