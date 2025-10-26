एक्सप्लोरर
आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत
Samsung Galaxy Tab A9+: अगर आप एक शानदार टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है तो यह मौका आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं.
अगर आप एक शानदार टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है तो यह मौका आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं. सैमसंग ने अपने लोकप्रिय Samsung Galaxy Tab A9+ की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है. जो टैबलेट पहले करीब 32 हजार रुपये का था, अब उसे आप लगभग आधी कीमत यानी करीब 17,499 रुपये में खरीद सकते हैं. यह ऑफर Amazon पर लाइव है और इसमें बैंक ऑफर और कैशबैक के जरिए अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 03:24 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एयरपोर्ट पर बैग से Laptop निकालने को क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की असली वजह
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या फास्ट चार्जिंग बन रही है आपके फोन की बैटरी की दुश्मन? जल्दबाजी में हर कोई कर रहा ये गलती
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दूसरों से चार्जर मांगने की आदत पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion