आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत

आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत

Samsung Galaxy Tab A9+: अगर आप एक शानदार टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है तो यह मौका आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Samsung Galaxy Tab A9+: अगर आप एक शानदार टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है तो यह मौका आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं.

अगर आप एक शानदार टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन बजट कम है तो यह मौका आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं. सैमसंग ने अपने लोकप्रिय Samsung Galaxy Tab A9+ की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है. जो टैबलेट पहले करीब 32 हजार रुपये का था, अब उसे आप लगभग आधी कीमत यानी करीब 17,499 रुपये में खरीद सकते हैं. यह ऑफर Amazon पर लाइव है और इसमें बैंक ऑफर और कैशबैक के जरिए अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है.

इस टैबलेट में 11 इंच की बड़ी WQXGA डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 1920x1200 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ बेहद स्मूद और क्लियर व्यू प्रदान करती है. पढ़ाई, गेमिंग या मूवी देखने हर जरूरत के लिए यह डिस्प्ले परफेक्ट साबित होती है.
इस टैबलेट में 11 इंच की बड़ी WQXGA डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 1920x1200 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ बेहद स्मूद और क्लियर व्यू प्रदान करती है. पढ़ाई, गेमिंग या मूवी देखने हर जरूरत के लिए यह डिस्प्ले परफेक्ट साबित होती है.
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है जो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ बेहतरीन स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता प्रदान करता है. साथ ही इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं.
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है जो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ बेहतरीन स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता प्रदान करता है. साथ ही इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं.
कनेक्टिविटी के मामले में यह टैबलेट वाई-फाई और 5G दोनों वर्जन में उपलब्ध है जिससे इंटरनेट स्पीड को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होती. कैमरा सेटअप में कंपनी ने पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जो वीडियो कॉल और ऑनलाइन क्लास के लिए काफी बेहतर है.
कनेक्टिविटी के मामले में यह टैबलेट वाई-फाई और 5G दोनों वर्जन में उपलब्ध है जिससे इंटरनेट स्पीड को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होती. कैमरा सेटअप में कंपनी ने पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जो वीडियो कॉल और ऑनलाइन क्लास के लिए काफी बेहतर है.
बैटरी की बात करें तो इसमें 7040mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बिना चार्ज किए काम करती है. इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर और आरजीबी लाइट सेंसर जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं.
बैटरी की बात करें तो इसमें 7040mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक बिना चार्ज किए काम करती है. इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर और आरजीबी लाइट सेंसर जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं.
अगर आप एक स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लास या OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो यह टैबलेट आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इतने कम दाम में सैमसंग जैसी भरोसेमंद ब्रांड की यह डील निश्चित रूप से छूटने लायक नहीं है.
अगर आप एक स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लास या OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं तो यह टैबलेट आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. इतने कम दाम में सैमसंग जैसी भरोसेमंद ब्रांड की यह डील निश्चित रूप से छूटने लायक नहीं है.
Samsung Galaxy Tab A9+ अब न सिर्फ बजट-फ्रेंडली विकल्प बन गया है बल्कि फीचर्स के मामले में भी महंगे टैबलेट्स को टक्कर दे रहा है. आधी कीमत में मिलने वाला यह 11 इंच 5G टैबलेट सच में ‘वैल्यू फॉर मनी’ डिवाइस है.
Samsung Galaxy Tab A9+ अब न सिर्फ बजट-फ्रेंडली विकल्प बन गया है बल्कि फीचर्स के मामले में भी महंगे टैबलेट्स को टक्कर दे रहा है. आधी कीमत में मिलने वाला यह 11 इंच 5G टैबलेट सच में 'वैल्यू फॉर मनी' डिवाइस है.
इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Redmi Pad Pro 5G के 8+128GB वेरिएंट को 23,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. लेकिन इस डिवाइस की असल कीमत करीब 26,999 रुपये है. इसके अलावा आप इस डिवाइस को बैंक ऑफर के तहत और भी सस्ता खरीद सकते हैं. साथ ही इस डिवाइस पर आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा.
इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Redmi Pad Pro 5G के 8+128GB वेरिएंट को 23,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. लेकिन इस डिवाइस की असल कीमत करीब 26,999 रुपये है. इसके अलावा आप इस डिवाइस को बैंक ऑफर के तहत और भी सस्ता खरीद सकते हैं. साथ ही इस डिवाइस पर आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा.
Published at : 26 Oct 2025 03:24 PM (IST)
