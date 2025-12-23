हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोन में मौजूद ये 3 Apps बन सकते हैं बड़ा खतरा! अभी डिलीट नहीं किया तो पड़ सकता है भारी

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 04:06 PM (IST)
भारत में स्मार्टफोन अब ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. बैंकिंग से लेकर शॉपिंग, ऑफिस के काम से लेकर बातचीत तक, हर चीज मोबाइल पर ही निर्भर है. लेकिन जैसे-जैसे फोन का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और साइबर अपराध के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में कुछ ऐप्स हैं जो आपके प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते हैं.

दरअसल, स्क्रीन-शेयरिंग और रिमोट एक्सेस ऐप्स आम यूजर्स के लिए बेहद जोखिम भरे साबित हो सकते हैं. साइबर अपराधी इन ऐप्स का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए कर रहे हैं जिससे वे रियल टाइम में आपके पूरे स्मार्टफोन पर कब्ज़ा जमा लेते हैं. एक बार अगर आपने एक्सेस दे दिया तो ठग आपके फोन में मौजूद मैसेज, बैंकिंग ऐप्स, ओटीपी और निजी डेटा तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं.
इन ऐप्स में AnyDesk, TeamViewer और QuickSupport जैसे ऐप्स शामिल हैं. वैसे तो इनका मकसद टेक्निकल सपोर्ट देना होता है लेकिन साइबर ठग इन्हें धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
Published at : 23 Dec 2025 04:05 PM (IST)
