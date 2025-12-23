फोन में मौजूद ये 3 Apps बन सकते हैं बड़ा खतरा! अभी डिलीट नहीं किया तो पड़ सकता है भारी

दरअसल, स्क्रीन-शेयरिंग और रिमोट एक्सेस ऐप्स आम यूजर्स के लिए बेहद जोखिम भरे साबित हो सकते हैं. साइबर अपराधी इन ऐप्स का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए कर रहे हैं जिससे वे रियल टाइम में आपके पूरे स्मार्टफोन पर कब्ज़ा जमा लेते हैं. एक बार अगर आपने एक्सेस दे दिया तो ठग आपके फोन में मौजूद मैसेज, बैंकिंग ऐप्स, ओटीपी और निजी डेटा तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं.