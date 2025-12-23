क्या होता है Safe Mode? जानिए स्मार्टफोन में कब करना चाहिए इस फीचर का इस्तेमाल

Safe Mode दरअसल एंड्रॉयड का एक खास बूट मोड होता है जिसमें फोन केवल जरूरी सिस्टम ऐप्स के साथ ही स्टार्ट होता है. इस मोड में यूजर द्वारा डाउनलोड किए गए सभी थर्ड पार्टी ऐप्स अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं. इसका मकसद फोन को एक सुरक्षित और साफ सॉफ्टवेयर माहौल में चलाना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि समस्या सिस्टम की वजह से है या किसी ऐप के कारण. अगर फोन Safe Mode में बिल्कुल ठीक काम करता है तो यह साफ संकेत होता है कि दिक्कत किसी थर्ड पार्टी ऐप में छिपी हुई है.