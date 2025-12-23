हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या होता है Safe Mode? जानिए स्मार्टफोन में कब करना चाहिए इस फीचर का इस्तेमाल

क्या होता है Safe Mode? जानिए स्मार्टफोन में कब करना चाहिए इस फीचर का इस्तेमाल

What is Safe Mode: आज के समय में लगभग हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Safe Mode का विकल्प दिया जाता है लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसके असली काम से अनजान रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 11:41 AM (IST)
What is Safe Mode: आज के समय में लगभग हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Safe Mode का विकल्प दिया जाता है लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसके असली काम से अनजान रहते हैं.

आज के समय में लगभग हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Safe Mode का विकल्प दिया जाता है लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसके असली काम से अनजान रहते हैं. आमतौर पर जब फोन अचानक स्लो होने लगता है बार-बार हैंग होता है या बिना वजह रीस्टार्ट होने लगता है तब लोग हार्डवेयर खराब होने का शक करने लगते हैं. जबकि कई बार परेशानी की जड़ सिर्फ कोई खराब या गलत तरीके से काम करने वाला ऐप होता है. ऐसे ही मामलों में Safe Mode बेहद मददगार साबित होता है.

1/5
Safe Mode दरअसल एंड्रॉयड का एक खास बूट मोड होता है जिसमें फोन केवल जरूरी सिस्टम ऐप्स के साथ ही स्टार्ट होता है. इस मोड में यूजर द्वारा डाउनलोड किए गए सभी थर्ड पार्टी ऐप्स अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं. इसका मकसद फोन को एक सुरक्षित और साफ सॉफ्टवेयर माहौल में चलाना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि समस्या सिस्टम की वजह से है या किसी ऐप के कारण. अगर फोन Safe Mode में बिल्कुल ठीक काम करता है तो यह साफ संकेत होता है कि दिक्कत किसी थर्ड पार्टी ऐप में छिपी हुई है.
Safe Mode दरअसल एंड्रॉयड का एक खास बूट मोड होता है जिसमें फोन केवल जरूरी सिस्टम ऐप्स के साथ ही स्टार्ट होता है. इस मोड में यूजर द्वारा डाउनलोड किए गए सभी थर्ड पार्टी ऐप्स अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं. इसका मकसद फोन को एक सुरक्षित और साफ सॉफ्टवेयर माहौल में चलाना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि समस्या सिस्टम की वजह से है या किसी ऐप के कारण. अगर फोन Safe Mode में बिल्कुल ठीक काम करता है तो यह साफ संकेत होता है कि दिक्कत किसी थर्ड पार्टी ऐप में छिपी हुई है.
2/5
जब भी आपका फोन अचानक बहुत स्लो हो जाए, स्क्रीन बार-बार फ्रीज होने लगे, ऐप्स खुद-ब-खुद बंद हों या नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद फोन अजीब व्यवहार करने लगे तब Safe Mode का इस्तेमाल करना समझदारी भरा कदम होता है.
जब भी आपका फोन अचानक बहुत स्लो हो जाए, स्क्रीन बार-बार फ्रीज होने लगे, ऐप्स खुद-ब-खुद बंद हों या नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद फोन अजीब व्यवहार करने लगे तब Safe Mode का इस्तेमाल करना समझदारी भरा कदम होता है.
Published at : 23 Dec 2025 11:41 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Safe Mode

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली में दीपू की मौत पर VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई
दिल्ली में दीपू की मौत पर VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Germany में बोले Rahul Gandhi,भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, वोटचोरी करके हमें चुनाव हराया जा रहा|
Delhi News: आखिर क्यों महिलाओं को निकाला बाजार से बाहर? | Christmas | Kailash Market | Cap
BMC चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर बढ़ी सरगर्मी,महायुति और उद्धव-राज के बीच टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा
Aravalli पर सियासत हुई तेज, Ashok Gehlot ने लगाए सरकार पर गुमराह करने का आरोप । Save Aravalli News
Rahul Gandhi Germany Tour: जर्मनी की धरती से राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा | BJP |Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में दीपू की मौत पर VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई
दिल्ली में दीपू की मौत पर VHP का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस ने किए कमेंट
जनरल नॉलेज
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
शिक्षा
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget