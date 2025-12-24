ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले

दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट और वनडे कप्तान टेंबा बावुमा ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर ऋषभ पंत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. बावुमा ने बताया कि पंत और बुमराह ने उनके कद को लेकर विवादित कमेंट करने पर माफी मांग ली थी. साथ ही दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने माना कि उनके कोच शुकरी कॉनराड को ‘भारत को घुटने पर लाने’ जैसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए था.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी. यहां 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज जीती. हालांकि, वनडे और टी20 सीरीज में मेहमान टीम को हार का सामना करना पड़ा.

टेंबा बावुमा ने ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ पर अपने कॉलम में लिखा, "मुझे पता है कि मेरे साथ एक घटना हुई थी, जहां उन्होंने अपनी भाषा में मेरे बारे में कुछ कहा था. पर दिन के आखिर में दोनों खिलाड़ी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने माफी मांग ली थी."

बावुमा ने कोलकाता में पहले टेस्ट के दौरान हुई घटना का जिक्र किया, जिसमें बुमराह और पंत ने उन्हें उनके कद पर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘बौना’ कहा था. उन्होंने कहा, "जब माफी मांगी गई तो मुझे नहीं पता था कि यह किस बारे में था. मैंने उस समय इसे नहीं सुना था और मुझे इसके बारे में अपने मीडिया मैनेजर से बात करनी पड़ी."

बावुमा ने आगे कहा, "जो मैदान पर होता है, वो मैदान पर ही रहता है, लेकिन आप यह नहीं भूलते कि क्या कहा गया था. आप इसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है."

टेंबा बावुमा ने आगे गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के दौरान कॉनराड की टिप्पणी के बारे में बात की, जिसमें कोच ने कहा था कि मेहमान टीम भारतीय टीम को घुटने के बल लाना चाहती है. कॉनराड ने बाद में माफी मांगी और बावुमा ने कहा कि उन्हें भी लगा कि उनके कोच को बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था.