2026 में AI बन सकता है सबसे बड़ा खतरा? प्राइवेसी से लेकर देशों के बीच बढ़ेगा तनाव, जानिए ये 6 खतरे

दुनिया के कई देशों में AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ आवाज़ें तेज हो रही हैं. अमेरिका में सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इनके निर्माण का विरोध कर रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि चीन और रूस जैसे देश इस असंतोष को हवा देने के लिए गलत जानकारी और भ्रामक कंटेंट फैला सकते हैं. AI की मदद से बनाई गई नकली तस्वीरें और वीडियो इतने असली लग सकते हैं कि लोग आसानी से प्रभावित हो जाएं. अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ AI प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है बल्कि देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है.