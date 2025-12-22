हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में AI बन सकता है सबसे बड़ा खतरा? प्राइवेसी से लेकर देशों के बीच बढ़ेगा तनाव, जानिए ये 6 खतरे

2026 में AI बन सकता है सबसे बड़ा खतरा? प्राइवेसी से लेकर देशों के बीच बढ़ेगा तनाव, जानिए ये 6 खतरे

Artificial Intelligence in 2026: साल 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 03:49 PM (IST)
Artificial Intelligence in 2026: साल 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

साल 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. जहां एक तरफ यह तकनीक जिंदगी को आसान बनाने का वादा करती है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े कुछ ऐसे संकेत भी सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ाते हैं. हाल ही में एक अमेरिकी टेक मैगजीन की रिपोर्ट में AI को लेकर छह ऐसी संभावनाओं की बात की गई है जो आने वाले समय में समाज, नौकरियों, प्राइवेसी और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं. ये आकलन ओपनएआई, गूगल और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की मौजूदा दिशा को देखते हुए लगाए गए हैं.

दुनिया के कई देशों में AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ आवाज़ें तेज हो रही हैं. अमेरिका में सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इनके निर्माण का विरोध कर रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि चीन और रूस जैसे देश इस असंतोष को हवा देने के लिए गलत जानकारी और भ्रामक कंटेंट फैला सकते हैं. AI की मदद से बनाई गई नकली तस्वीरें और वीडियो इतने असली लग सकते हैं कि लोग आसानी से प्रभावित हो जाएं. अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ AI प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है बल्कि देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है.
दुनिया के कई देशों में AI को चलाने वाले डेटा सेंटर्स के खिलाफ आवाज़ें तेज हो रही हैं. अमेरिका में सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इनके निर्माण का विरोध कर रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि चीन और रूस जैसे देश इस असंतोष को हवा देने के लिए गलत जानकारी और भ्रामक कंटेंट फैला सकते हैं. AI की मदद से बनाई गई नकली तस्वीरें और वीडियो इतने असली लग सकते हैं कि लोग आसानी से प्रभावित हो जाएं. अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ AI प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है बल्कि देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है.
2026 में टेक कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा AI से चलने वाले रोबोट्स की होने की संभावना है. गूगल और दूसरी कंपनियां पहले से ही घरेलू काम करने वाले रोबोट्स पर काम कर रही हैं. अब बड़े भाषा मॉडल्स को रोबोट्स में शामिल कर उन्हें कम ट्रेनिंग में ज्यादा समझदार बनाया जा रहा है. आने वाले समय में ऐसे डेमो दिख सकते हैं, जहां रोबोट खाना बनाते या घर के काम निपटाते नज़र आएं. हालांकि, ये सब अभी प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा क्योंकि घरों में सुरक्षित इस्तेमाल से पहले लंबी टेस्टिंग जरूरी होगी.
2026 में टेक कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा AI से चलने वाले रोबोट्स की होने की संभावना है. गूगल और दूसरी कंपनियां पहले से ही घरेलू काम करने वाले रोबोट्स पर काम कर रही हैं. अब बड़े भाषा मॉडल्स को रोबोट्स में शामिल कर उन्हें कम ट्रेनिंग में ज्यादा समझदार बनाया जा रहा है. आने वाले समय में ऐसे डेमो दिख सकते हैं, जहां रोबोट खाना बनाते या घर के काम निपटाते नज़र आएं. हालांकि, ये सब अभी प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा क्योंकि घरों में सुरक्षित इस्तेमाल से पहले लंबी टेस्टिंग जरूरी होगी.
Published at : 22 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Dangers Of AI In 2026

