Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट

Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट

Pikashow: फ्री शब्द सुनते ही अक्सर लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं लेकिन यही आदत कई बार बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 10:29 AM (IST)
Pikashow: फ्री शब्द सुनते ही अक्सर लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं लेकिन यही आदत कई बार बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है.

फ्री शब्द सुनते ही अक्सर लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं लेकिन यही आदत कई बार बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है. खास तौर पर उन यूजर्स के लिए जो बिना पैसे खर्च किए मूवी और वेब सीरीज देखने के चक्कर में अनजान ऐप्स का सहारा लेते हैं. फ्री मूवी का लालच न सिर्फ आपकी डिजिटल सुरक्षा को कमजोर करता है बल्कि आपकी निजी जानकारी पर भी भारी खतरा पैदा कर सकता है.

हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले Cyberdost ने Pikashow ऐप को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. इस ऐप के जरिए बड़ी संख्या में लोग पायरेटेड फिल्में और शोज देख रहे हैं. साइबर दोस्त के मुताबिक, यह ऐप देखने में भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसके इस्तेमाल से यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा दोनों जोखिम में पड़ सकते हैं.
हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले Cyberdost ने Pikashow ऐप को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. इस ऐप के जरिए बड़ी संख्या में लोग पायरेटेड फिल्में और शोज देख रहे हैं. साइबर दोस्त के मुताबिक, यह ऐप देखने में भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसके इस्तेमाल से यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा दोनों जोखिम में पड़ सकते हैं.
असल खतरा इस बात से शुरू होता है कि Pikashow जैसे ऐप्स आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होते. ये न तो गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं और न ही ऐपल ऐप स्टोर पर. ऐसे में लोग इन्हें थर्ड पार्टी वेबसाइट्स से APK फाइल के जरिए डाउनलोड करते हैं. यही वह रास्ता है जहां से मोबाइल में मैलवेयर या स्पाइवेयर घुसने की आशंका बढ़ जाती है. एक बार अगर ऐसा सॉफ्टवेयर फोन में आ गया तो वह आपकी फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और यहां तक कि बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक को एक्सेस कर सकता है.
असल खतरा इस बात से शुरू होता है कि Pikashow जैसे ऐप्स आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होते. ये न तो गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं और न ही ऐपल ऐप स्टोर पर. ऐसे में लोग इन्हें थर्ड पार्टी वेबसाइट्स से APK फाइल के जरिए डाउनलोड करते हैं. यही वह रास्ता है जहां से मोबाइल में मैलवेयर या स्पाइवेयर घुसने की आशंका बढ़ जाती है. एक बार अगर ऐसा सॉफ्टवेयर फोन में आ गया तो वह आपकी फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और यहां तक कि बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक को एक्सेस कर सकता है.
Published at : 24 Dec 2025 10:29 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Pikashow Free Movie App

