Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट
Pikashow: फ्री शब्द सुनते ही अक्सर लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं लेकिन यही आदत कई बार बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है.
फ्री शब्द सुनते ही अक्सर लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं लेकिन यही आदत कई बार बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती है. खास तौर पर उन यूजर्स के लिए जो बिना पैसे खर्च किए मूवी और वेब सीरीज देखने के चक्कर में अनजान ऐप्स का सहारा लेते हैं. फ्री मूवी का लालच न सिर्फ आपकी डिजिटल सुरक्षा को कमजोर करता है बल्कि आपकी निजी जानकारी पर भी भारी खतरा पैदा कर सकता है.
Published at : 24 Dec 2025 10:29 AM (IST)
