Free Movie के चक्कर में मत फंसिए! ये खतरनाक App चुपचाप चुरा सकते हैं आपका पूरा डेटा, सरकार ने किया अलर्ट

असल खतरा इस बात से शुरू होता है कि Pikashow जैसे ऐप्स आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होते. ये न तो गूगल प्ले स्टोर पर मिलते हैं और न ही ऐपल ऐप स्टोर पर. ऐसे में लोग इन्हें थर्ड पार्टी वेबसाइट्स से APK फाइल के जरिए डाउनलोड करते हैं. यही वह रास्ता है जहां से मोबाइल में मैलवेयर या स्पाइवेयर घुसने की आशंका बढ़ जाती है. एक बार अगर ऐसा सॉफ्टवेयर फोन में आ गया तो वह आपकी फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और यहां तक कि बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक को एक्सेस कर सकता है.