फोन उठा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला? यहीं से शुरू होता है नया स्कैम! एक गलती और आप बन सकते हैं शिकार, जानें कैसे हो रही ठगी
Cyber Fraud: अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और आप उठाएं लेकिन उधर से कोई आवाज न सुनाई दे तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें.
अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और आप उठाएं लेकिन उधर से कोई आवाज न सुनाई दे तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें. हाल के दिनों में ऐसे साइलेंट कॉल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की है. देखने में यह किसी नेटवर्क या तकनीकी समस्या जैसा लग सकता है लेकिन असल में यह साइबर ठगी का एक नया और चालाक तरीका हो सकता है.
Published at : 22 Dec 2025 03:08 PM (IST)
