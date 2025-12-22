फोन उठा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला? यहीं से शुरू होता है नया स्कैम! एक गलती और आप बन सकते हैं शिकार, जानें कैसे हो रही ठगी

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साफ किया है कि साइलेंट कॉल्स के जरिए ठग यह जांचते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चालू है या नहीं. जैसे ही आप कॉल उठाते हैं, उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि नंबर एक्टिव है और आगे चलकर उसी नंबर को ठगी, स्पैम या फर्जी कॉल्स के लिए टारगेट किया जा सकता है.