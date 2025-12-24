Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: 'धुरंधर' को रिलीज हुए अब 20 दिन हो चुके हैं और फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो गई है. इसके बावजूद ये एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा रही है. फिल्म के गाने भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को बड़े पर्दे पर आए 20 दिन हो चुके हैं. इसके बावजूद ये स्पाई-थ्रिलर फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में कलेक्शन कर रही है.
'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करके ये अब सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. इसके बावजूद ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है और इस फिल्म को मात देने के लिए 'धुरंधर' को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 281 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- दूसरे हफ्ते फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 281.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- 'धुरंधर' ने तीसरे वीकेंड पर 99.70 करोड़ और 18वें दिन 19.70 करोड़ रुपए कमा लिए थे.
- 19वें दिन भी भारत में फिल्म ने 20.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
- अब 'धुरंधर' के 20वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
- सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने आज (रात 8 बजे) 11.18 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.
- इसी के साथ 'धुरंधर' को कुल कलेक्शन अब 630.48 करोड़ रुपए हो गया है.
'धुरंधर' नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
'धुरंधर' का बजट 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए बजट से दोगुना कलेक्शन करना होता है. जबकि 'धुरंधर' ने लगभग तिगुना कलेक्शन कर लिया है. 630.48 करोड़ रुपए कमाकर 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर हो गई है. लेकिन रणवीर सिंह की ये फिल्म अब तक 'पुष्पा 2' को मात नहीं दे पाई है. 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 812.14 करोड़ रुपए कमाए थे.
