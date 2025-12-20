फोन से चिपके रहते हैं? बस ये 5 छोटे बदलाव कर लें, 72 घंटे में खुद महसूस करेंगे हैरान करने वाला फर्क

सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को फोन से दूर रखने की आदत धीरे-धीरे डालें. अचानक फोन पूरी तरह छोड़ देना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं होता इसलिए दिन में कुछ तय समय के लिए फोन से दूरी बनाना शुरू करें. इस दौरान फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ करके अलग रख दें और खुद को किसी और गतिविधि में व्यस्त करें. शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन कुछ ही दिनों में दिमाग इस बदलाव को स्वीकार करने लगता है और फोन की जरूरत कम महसूस होने लगती है.