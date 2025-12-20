एक्सप्लोरर
फोन से चिपके रहते हैं? बस ये 5 छोटे बदलाव कर लें, 72 घंटे में खुद महसूस करेंगे हैरान करने वाला फर्क
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन जब यही फोन हर वक्त हाथ में रहने लगे और इसके बिना बेचैनी महसूस हो तो यह आदत धीरे-धीरे लत में बदल जाती है.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन जब यही फोन हर वक्त हाथ में रहने लगे, बिना जरूरत बार-बार स्क्रॉलिंग होने लगे और इसके बिना बेचैनी महसूस हो तो यह आदत धीरे-धीरे लत में बदल जाती है. अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे कि आपको फोन की लत है या नहीं तो खुद से एक सवाल पूछिए क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं क्या खाली समय मिलते ही उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चलने लगती हैं? अगर जवाब हां है तो यह संकेत है कि स्मार्टफोन आपकी दिनचर्या, नींद, रिश्तों और मानसिक शांति पर असर डाल रहा है.
Published at : 20 Dec 2025 12:43 PM (IST)
