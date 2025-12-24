ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल

रेलवे ट्रैक पर लापरवाही किस कदर जानलेवा हो सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक कान में ईयरफोन लगाए बेखौफ रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन सामने आ जाती है. महज कुछ सेकेंड का फर्क और बड़ा हादसा टल गया. वीडियो देखने के बाद एक बार के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा युवक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक पूरी तरह संगीत में खोया हुआ है, न तो उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है और न ही आसपास के लोगों की चेतावनी उस तक पहुंच पाई. जैसे ही ट्रेन बेहद नजदीक पहुंचती है, युवक को खतरे का एहसास होता है और वह हड़बड़ी में ट्रैक से झटके के साथ दूर होता है और ट्रेन उसके इतनी पास से गुजरती है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. वीडियो में कान में ईयरफोन लगाए इस शख्स को वीडियो बना रहे लोग चिल्लाकर चेताने की कोशिश भी करते हैं लेकिन जिसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा उसे लोगों की आवाज कहां सुनाई देने वाली थी.

ईयरफोन के शौक से आते आते रह गई मौत

वीडियो में दिख रहा है कि यह युवक केवल कुछ सेकंड के फर्क से ट्रेन से टकराने से बच गया और उसे एक दम सही समय पर अहसास हो गया कि दूसरी ओर से मौत दौड़ती हुई आ रही है. ट्रेन की रफ्तार भी 100 से ज्यादा ही लग रही है, मतलब अगर युवक ट्रेन से टकराता तो उसके शरीर के परखच्चे उड़ जाते. वीडियो अब वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, कैमरामैन ने मदद क्यों नहीं की

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ईयरफोन से बहुत बुरी मौत मिलती इसे. एक और यूजर ने लिखा...जब यमराज काम करने के मूड में न हो तो यही होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतिहास गवाह है कि कैमरामैन ने आजतक किसी की मदद नहीं की.

