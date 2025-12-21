एक्सप्लोरर
चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा
Mobile Data in India: भारत में मोबाइल इंटरनेट की कीमतें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम हैं.
भारत में मोबाइल इंटरनेट की कीमतें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम हैं. भले ही आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दें लेकिन इसके बावजूद भारत में इंटरनेट सेवाएं आज भी दुनिया के कई देशों से सस्ती मानी जाती हैं. अब सरकार ने इसके पीछे की असली वजह को साफ तौर पर सामने रखा है. संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रा शेखर ने 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए बताया कि भारत में सस्ते मोबाइल डेटा की सबसे बड़ी वजह सरकार की नीतियां और TRAI के नियम हैं.
1/5
2/5
Published at : 21 Dec 2025 09:43 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
फोन से चिपके रहते हैं? बस ये 5 छोटे बदलाव कर लें, 72 घंटे में खुद महसूस करेंगे हैरान करने वाला फर्क
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कभी स्मॉग में घुटता था चीन! टेक्नोलॉजी के दम पर कैसे बदली हवा की तकदीर, जानिए क्या है पूरी कहानी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
63 करोड़ पासवर्ड लीक! कहीं आपका अकाउंट भी तो खतरे में नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता, अभी जानें तरीका
टेक्नोलॉजी
7 Photos
iPhone 15 और 16 को भूल जाइए! iPhone 17 में मिल रहे हैं ऐसे 5 धांसू अपग्रेड, जो खरीदने पर कर देंगे मजबूर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रातों-रात बढ़ेंगे Instagram फॉलोअर्स! ये एक्सपर्ट ट्रिक जान ली तो रॉकेट की रफतार से होगी ग्रोथ
टेक्नोलॉजी
6 Photos
नया फोन खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें! इस समय खरीदने पर होती है सबसे ज्यादा बचत
टेक्नोलॉजी
8 Photos
2026 में रोबोट्स मचाएंगे तहलका! होंगे चौंकाने वाले चमत्कार, लेकिन सामने हैं ये बड़ी मुश्किलें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Agniveers News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू, उरण में हुआ हंगामा
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
फोन से चिपके रहते हैं? बस ये 5 छोटे बदलाव कर लें, 72 घंटे में खुद महसूस करेंगे हैरान करने वाला फर्क
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion