चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा

मंत्री के अनुसार, देश की टेलीकॉम पॉलिसी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI द्वारा बनाए गए रेगुलेशन ने मोबाइल सेवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा है. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं नियमों की वजह से कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम दाम में कॉल और डेटा के रूप में मिलता है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था ने भारत में डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.