चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा

चीन और पाकिस्तान से भी क्यों सस्ता है भारत में मोबाइल डेटा? उठ गया सच्चाई से पर्दा

Mobile Data in India: भारत में मोबाइल इंटरनेट की कीमतें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 09:43 AM (IST)
Mobile Data in India: भारत में मोबाइल इंटरनेट की कीमतें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम हैं.

भारत में मोबाइल इंटरनेट की कीमतें चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम हैं. भले ही आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दें लेकिन इसके बावजूद भारत में इंटरनेट सेवाएं आज भी दुनिया के कई देशों से सस्ती मानी जाती हैं. अब सरकार ने इसके पीछे की असली वजह को साफ तौर पर सामने रखा है. संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रा शेखर ने 18 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए बताया कि भारत में सस्ते मोबाइल डेटा की सबसे बड़ी वजह सरकार की नीतियां और TRAI के नियम हैं.

मंत्री के अनुसार, देश की टेलीकॉम पॉलिसी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI द्वारा बनाए गए रेगुलेशन ने मोबाइल सेवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा है. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं नियमों की वजह से कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम दाम में कॉल और डेटा के रूप में मिलता है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था ने भारत में डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.
मंत्री के अनुसार, देश की टेलीकॉम पॉलिसी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI द्वारा बनाए गए रेगुलेशन ने मोबाइल सेवाओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा है. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं नियमों की वजह से कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम दाम में कॉल और डेटा के रूप में मिलता है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था ने भारत में डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सस्ते इंटरनेट वाले देशों में शामिल है. संचार मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मोबाइल सेवाओं की कीमतों के मामले में भारत दुनिया के सबसे किफायती देशों में गिना जाता है. कई वैश्विक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत में मोबाइल डेटा और कॉल दरें न सिर्फ पड़ोसी देशों बल्कि विकसित देशों की तुलना में भी काफी कम हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सस्ते इंटरनेट वाले देशों में शामिल है. संचार मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मोबाइल सेवाओं की कीमतों के मामले में भारत दुनिया के सबसे किफायती देशों में गिना जाता है. कई वैश्विक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत में मोबाइल डेटा और कॉल दरें न सिर्फ पड़ोसी देशों बल्कि विकसित देशों की तुलना में भी काफी कम हैं.
Published at : 21 Dec 2025 09:43 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Mobile Data In India

ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
