हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च

दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च

Central Cabinet Briefing: केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है. 12,015 करोड़ रुपए खर्च करके मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 24 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी. केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर 12,015 करोड़ रुपए खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग में बताया कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना करीब 65 लाख लोग सफर करते हैं, जबकि त्यौहारों या खास मौकों पर यात्रियों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार हो जाती है.

3 साल में पूरा होगा नया मेट्रो प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट के तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 10 अंडरग्राउंड स्टेशन और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होने का अनुमान है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे. 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा.'

  • रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.9 किलोमीटर ट्रैक बढ़ाया जाएगा, जिसका खर्च 9,570.4 करोड़ रुपए आएगा.
  • एयरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक 2.3 किलोमीटर ट्रैक बढ़ेगा. इसका खर्च 1,419.6 करोड़ रुपए आएगा.
  • तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक 3.9 किलोमीटर ट्रैक बढ़ाने के लिए 1,024.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

इस प्रोजेक्ट के लिए 5 हजार करोड़ का लोन लिया जाएगा

दिल्ली मेट्रो विस्तार के लिए केंद्र सरकार 1,759 करोड़ रुपए देगी, जबकि दिल्ली सरकार को भी इतनी ही राशि देनी है. बाकी करीब 5 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा. केंद्र सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक में कमी आएगी.

दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त मेट्रो सिस्टम है, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ऑपरेट करता है. दिल्ली मेट्रो शहर को आसपास के NCR इलाकों को जोड़ती है, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ शामिल हैं.

दिल्ली मेट्रो देश का सबसे सफल मेट्रो नेटवर्क है. इस नेटवर्क पर 10 रंग की कोडेड लाइनें और 250 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन हैं. इनमें जमीन के अंदर और एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक म्यूजियम है जहां लोग मेट्रो चलाने का अनुभव भी ले सकते हैं.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Delhi Metro Rail Corporation BJP Cabinet Briefing PM Modi Breaking News Abp News DMRC 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Advertisement

वीडियोज

Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
टेलीविजन
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
ट्रैवल
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
ट्रेंडिंग
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget