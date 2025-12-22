एक्सप्लोरर
ये हैं दुनिया के 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन, iPhone की रैंकिंग जान आप भी रह जाएंगे हैरान
World’s Best Camera Smartphone: स्मार्टफोन कैमरा तकनीक ने अब उस स्तर को छू लिया है जहां ये प्रोफेशनल कैमरों को भी कड़ी चुनौती देने लगे हैं.
स्मार्टफोन कैमरा तकनीक ने अब उस स्तर को छू लिया है जहां ये प्रोफेशनल कैमरों को भी कड़ी चुनौती देने लगे हैं. बड़े सेंसर, एडवांस इमेज प्रोसेसिंग और AI बेस्ड फीचर्स की वजह से आज कई स्मार्टफोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में कमाल कर रहे हैं. आम धारणा यही रहती है कि कैमरे के मामले में iPhone सबसे आगे होता है लेकिन मशहूर कैमरा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म DXOMARK की 2025 की रैंकिंग कुछ और ही सच्चाई सामने लाती है. इस लिस्ट में iPhone टॉप पर नहीं है बल्कि उसे तीसरा स्थान मिला है.
Published at : 22 Dec 2025 11:32 AM (IST)
