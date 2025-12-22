ये हैं दुनिया के 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन, iPhone की रैंकिंग जान आप भी रह जाएंगे हैरान

DXOMARK की ताजा रैंकिंग के अनुसार, 2025 का सबसे बेहतरीन कैमरा फोन Huawei Pura 80 Ultra को माना गया है. इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का 1-इंच प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है जो वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है. इसके साथ 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे मिलते हैं जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करते हैं. बड़े सेंसर और फ्लेक्सिबल कैमरा कंट्रोल की वजह से यह फोन हर तरह की लाइट कंडीशन में शानदार फोटो कैप्चर करने में सक्षम है. हालांकि, यह फोन फिलहाल भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है.