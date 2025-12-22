हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन, iPhone की रैंकिंग जान आप भी रह जाएंगे हैरान

ये हैं दुनिया के 5 सबसे बेस्ट कैमरा फोन, iPhone की रैंकिंग जान आप भी रह जाएंगे हैरान

World’s Best Camera Smartphone: स्मार्टफोन कैमरा तकनीक ने अब उस स्तर को छू लिया है जहां ये प्रोफेशनल कैमरों को भी कड़ी चुनौती देने लगे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 11:32 AM (IST)
World’s Best Camera Smartphone: स्मार्टफोन कैमरा तकनीक ने अब उस स्तर को छू लिया है जहां ये प्रोफेशनल कैमरों को भी कड़ी चुनौती देने लगे हैं.

स्मार्टफोन कैमरा तकनीक ने अब उस स्तर को छू लिया है जहां ये प्रोफेशनल कैमरों को भी कड़ी चुनौती देने लगे हैं. बड़े सेंसर, एडवांस इमेज प्रोसेसिंग और AI बेस्ड फीचर्स की वजह से आज कई स्मार्टफोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में कमाल कर रहे हैं. आम धारणा यही रहती है कि कैमरे के मामले में iPhone सबसे आगे होता है लेकिन मशहूर कैमरा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म DXOMARK की 2025 की रैंकिंग कुछ और ही सच्चाई सामने लाती है. इस लिस्ट में iPhone टॉप पर नहीं है बल्कि उसे तीसरा स्थान मिला है.

DXOMARK की ताजा रैंकिंग के अनुसार, 2025 का सबसे बेहतरीन कैमरा फोन Huawei Pura 80 Ultra को माना गया है. इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का 1-इंच प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है जो वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है. इसके साथ 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे मिलते हैं जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करते हैं. बड़े सेंसर और फ्लेक्सिबल कैमरा कंट्रोल की वजह से यह फोन हर तरह की लाइट कंडीशन में शानदार फोटो कैप्चर करने में सक्षम है. हालांकि, यह फोन फिलहाल भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है.
DXOMARK की ताजा रैंकिंग के अनुसार, 2025 का सबसे बेहतरीन कैमरा फोन Huawei Pura 80 Ultra को माना गया है. इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का 1-इंच प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है जो वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है. इसके साथ 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे मिलते हैं जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करते हैं. बड़े सेंसर और फ्लेक्सिबल कैमरा कंट्रोल की वजह से यह फोन हर तरह की लाइट कंडीशन में शानदार फोटो कैप्चर करने में सक्षम है. हालांकि, यह फोन फिलहाल भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है.
दूसरे पायदान पर Oppo Find X8 Ultra ने अपनी जगह बनाई है. इस फोन में बेहद एडवांस क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें पांच अलग-अलग सेंसर मिलते हैं. इसमें 1-इंच का 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड, 3x और 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ एक खास क्रोमा सेंसर भी शामिल है. यह कैमरा सिस्टम खासतौर पर कलर एक्यूरेसी और जूम फोटोग्राफी के लिए जाना जा रहा है. यह स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है.
दूसरे पायदान पर Oppo Find X8 Ultra ने अपनी जगह बनाई है. इस फोन में बेहद एडवांस क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें पांच अलग-अलग सेंसर मिलते हैं. इसमें 1-इंच का 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड, 3x और 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ एक खास क्रोमा सेंसर भी शामिल है. यह कैमरा सिस्टम खासतौर पर कलर एक्यूरेसी और जूम फोटोग्राफी के लिए जाना जा रहा है. यह स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है.
Published at : 22 Dec 2025 11:32 AM (IST)
TECH NEWS HINDI World's Best Camera Smartphone

Embed widget