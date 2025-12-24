हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीतीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

New Airlines Starting Process: मोदी सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को उड़ान की मंजूरी दी है. सरकार कॉम्पिटिशन बढ़ाना चाहती है. आप भी नई एयरलाइन शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानें प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Dec 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

New Airlines Starting Process: भारत का एविएशन सेक्टर एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर में है. इंडिगो संकट और बाजार में कम ऑप्शन को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को उड़ान भरने की मंजूरी देकर साफ संकेत दिया है कि अब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और FlyExpress को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है.

भारत पहले ही दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में शामिल है और सरकार चाहती है कि यहां डुओपॉली की जगह मजबूत मल्टी एयरलाइन सिस्टम आगे बढ़े. यही वजह है कि नई कंपनियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. अगर आप चाहे तो खुद की एयरलाइन भी शुरू कर सकते हैं जान लीजिए इसके लिए क्या होगी प्रोसेस.

किन तीन एयरलाइंस को मिली मंजूरी?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि हाल ही में उन्होंने तीनों प्रस्तावित एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की. शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से NOC मिल चुका था. जबकि अल हिंद एयर और FlyExpress को इसी हफ्ते मंजूरी दी गई है. DGCA की प्रक्रिया के तहत अब ये एयरलाइंस अगला चरण पूरा करेंगी.

यह भी पढ़ें: अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी

 उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस को बढ़ावा देना है. इससे टिकट की कीमतों में संतुलन आएगा और छोटे शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. उड़ान योजना के जरिए पहले ही स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई 91 जैसी छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिल चुकी है. अब नई कंपनियां इस नेटवर्क को और फैलाएंगी.

आप भी कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी एयरलाइन?

अगर कोई व्यक्ति या कंपनी भारत में एयरलाइन शुरू करना चाहती है. तो इसके लिए एक तय प्रोसेस है. सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय से NOC के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए कंपनी का भारतीय होना, फिक्स मिनिमम कैपिटल और फ्लीट प्लान होना जरूरी है. इसके बाद DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होता है. जिसमें सेफ्टी, मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल क्षमता की जांच की जाती है.

यह भी पढ़ें: अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी

सरकार का फोकस अब लोकल कनेक्टिविटी पर है. इसलिए छोटे रूट्स और टियर टू शहरों में काम करने वाली एयरलाइंस को खास बढ़ावा मिल रहा है. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की शंख एयर शुरुआत में लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून के लिए सेवाएं शुरू करेगी. यह दिखाता है कि सही प्लानिंग के साथ नई एयरलाइन के लिए मौके लगातार बढ़ रहे हैं. अगर आप चाहें तो खुद की एयरलाइन शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं की तो क्या होगा, क्या जुर्माना लगाएगा श्राइन बोर्ड?

Published at : 24 Dec 2025 05:54 PM (IST)
Tags :
Government Utility News Airlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Sengar को किस आधार पर मिली Bail, पीड़ित परिवारों को ये कैसा न्याय ? Unnao Case
Isro Satellite Launch: रॉकेट LVM3-M6 लॉन्च, रच दिया इतिहास, इस मिशन से क्या मिलेगा फायदा ?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'हमने कांग्रेस से कई बार अपील...'
उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कांग्रेस का जिक्र कर दिया बड़ा बयान
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बॉलीवुड
शाहरुख खान vs सलमान खान: 2026 में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन? किसके पास हैं सबसे बड़ी फिल्में
शाहरुख खान vs सलमान खान: 2026 में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन? किसके पास हैं सबसे बड़ी फिल्में
इंडिया
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
'मैंने न तो BJP का जिक्र किया और न ही किसी CM का', नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर घिरे शशि थरूर की सफाई
यूटिलिटी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
अब किसी से भी नहीं खरीद सकेंगे सेकेंड हैंड कार, यह गलती की तो जब्त हो जाएगी गाड़ी
शिक्षा
बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स
बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget