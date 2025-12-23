Instagram क्रिएटर्स को नहीं पड़ेगी DSLR की जरूरत! ये 5 कैमरा स्मार्टफोन कर देंगे सारे काम, चेक करें लिस्ट

अगर आप चलते-फिरते कंटेंट शूट और एडिट करना पसंद करते हैं तो Realme GT 6 आपके काम आ सकता है. इसका बड़ा AMOLED डिस्प्ले बेहद ब्राइट है जिससे फोटो और वीडियो एडिटिंग आसान हो जाती है. पावरफुल प्रोसेसर की वजह से रील्स एडिट करते समय फोन स्लो नहीं पड़ता. कैमरा सेटअप Instagram के लिए शार्प और कलरफुल आउटपुट देता है जबकि सुपर फास्ट चार्जिंग कुछ ही मिनटों में फोन को फिर से तैयार कर देती है. इस फोन के 8+256GB वेरिएंट की कीमत फ्लिपकॉर्ट पर 27,999 रुपये है.