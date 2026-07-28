'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर तीखी बहस हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है.

प्रियंका गांधी को लेकर क्या बोले संबित पात्रा?

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल पर आज सदन में चर्चा हो रही है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज चर्चा में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, जिसमें सुधार करने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘प्रियंका गांधी ने संसद चलो मार्च में शामिल एक छात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरता की वजह से उसे गंभीर चोटें आईं और RML अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया पड़ा, जिससे प्रियंका वाड्रा का भी मन विचलित हुआ.

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया- संबित

उन्होंने आगे कहा, ‘स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होने से मन विचलित होता है, लेकिन राजनीति से परे सच्चाई यह है कि पुलिस एक्शन में हमारी उस बिटिया को चोट नहीं लगी, बल्कि वह भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान घायल हुई थी. इसलिए प्रियंका वाड्रा का यह कहना कि पुलिस बर्बरता के कारण उस बिटिया को चोट लगी, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.’

#WATCH | Delhi | On the statement of Congress MP Priyanka Gandhi Vadra in Lok Sabha, BJP MP Sambit Patra says, "A discussion is underway in the House today regarding the new law introduced by the Modi government concerning paper leaks. Priyanka Vadra participated in that… pic.twitter.com/wPSv6ziXWh — ANI (@ANI) July 28, 2026

प्रियंका गांधी के मीडिया पर दिए बयान से भड़के भाजपा सांसद

इस दौरान, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से मीडिया को लेकर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, ‘चाहे हम हो या भारतीय मीडिया, हमसब मिलकर देश के लोकतंत्र के लिए अपने पक्ष का काम करते हैं, लेकिन आज जो मीडिया को पालतू कहा गया, इस पर मेरी राय यह है कि हम सभी पालतू हैं. हम इस देश के पालतू हैं, लोकतंत्र के पालूत हैं, मगर मीडिया को किसी पार्टी के लिए पालतू कहा जाना निंदनीय है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर संसद के भीतर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों स्तंभों का सम्मान होना चाहिए, तो भाजपा का मानना है कि मीडिया का भी संसद के भीतर उतना ही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है.’

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