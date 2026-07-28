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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार

Monsoon Session: सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सच्चाई यह है कि पुलिस एक्शन में हमारी उस बिटिया को चोट नहीं लगी, बल्कि वह भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान घायल हुई थी. इसलिए प्रियंका का तथ्य बिल्कुल गलत है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Jul 2026 07:50 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर तीखी बहस हुई. इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है. 

प्रियंका गांधी को लेकर क्या बोले संबित पात्रा?

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल पर आज सदन में चर्चा हो रही है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज चर्चा में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, जिसमें सुधार करने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘प्रियंका गांधी ने संसद चलो मार्च में शामिल एक छात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरता की वजह से उसे गंभीर चोटें आईं और RML अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया पड़ा, जिससे प्रियंका वाड्रा का भी मन विचलित हुआ.

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया- संबित

उन्होंने आगे कहा, ‘स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होने से मन विचलित होता है, लेकिन राजनीति से परे सच्चाई यह है कि पुलिस एक्शन में हमारी उस बिटिया को चोट नहीं लगी, बल्कि वह भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान घायल हुई थी. इसलिए प्रियंका वाड्रा का यह कहना कि पुलिस बर्बरता के कारण उस बिटिया को चोट लगी, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.’ 

प्रियंका गांधी के मीडिया पर दिए बयान से भड़के भाजपा सांसद

इस दौरान, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से मीडिया को लेकर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, ‘चाहे हम हो या भारतीय मीडिया, हमसब मिलकर देश के लोकतंत्र के लिए अपने पक्ष का काम करते हैं, लेकिन आज जो मीडिया को पालतू कहा गया, इस पर मेरी राय यह है कि हम सभी पालतू हैं. हम इस देश के पालतू हैं, लोकतंत्र के पालूत हैं, मगर मीडिया को किसी पार्टी के लिए पालतू कहा जाना निंदनीय है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर संसद के भीतर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों स्तंभों का सम्मान होना चाहिए, तो भाजपा का मानना है कि मीडिया का भी संसद के भीतर उतना ही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘PM किसी को भी चुन सकते थे, पर...’, राहुल गांधी का प्रह्लाद जोशी पर हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Jul 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
BJP PRIYANKA GANDHI MONSOON SESSION SAMBIT PATRA
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