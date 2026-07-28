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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी1 करोड़ रुपये कितने घंटों में कमा लेता है गूगल? कभी सोचा है

1 करोड़ रुपये कितने घंटों में कमा लेता है गूगल? कभी सोचा है

क्या आप जानते हैं Google को 1 करोड़ रुपये कमाने में कितना समय लगता है? जानिए Google की कमाई से जुड़ी आसान और दिलचस्प जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 28 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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Google Earnings: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो Google का इस्तेमाल नहीं करता हो. कुछ भी सर्च करना हो, YouTube पर वीडियो देखनी हो या Gmail चलाना हो, हर जगह Google काम आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Google इतना बड़ा है, तो आखिर यह कमाई कितनी करता होगा? और 1 करोड़ रुपये कमाने में इसे कितना समय लगता होगा?

Google एक साल में कितना पैसा कमाता है?

Google की पैरेंट कंपनी का नाम Alphabet है. कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में Alphabet ने करीब 34 लाख करोड़ रुपये की कमाई की. इसी वजह से Google दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिना जाता है.

यह भी पढ़े: गूगल पर दिख रही है Claude से हुई बातचीत, क्या बड़ी गड़बड़ हो गई?

1 करोड़ रुपये कमाने में कितना समय लगता है?

अगर Google की सालाना कमाई करीब 25 लाख करोड़ रुपये मानी जाए, तो हिसाब के मुताबिक कंपनी एक घंटे में करीब 285 करोड़ रुपये कमाती है. यानी 1 करोड़ रुपये कमाने में उसे करीब 12 से 13 सेकंड लगते हैं.

Google की कीमत कितनी है?

Google की पैरेंट कंपनी Alphabet की कीमत शेयर बाजार में भी बहुत ज्यादा है. साल 2026 में कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है. इसका मतलब है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है.

Google के नाम की भी है बड़ी कीमत

Google सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीत चुका है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google की ब्रांड वैल्यू 300 अरब डॉलर से ज्यादा है. यानी सिर्फ कंपनी का नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

Google पैसा कैसे कमाता है?

Google की सबसे ज्यादा कमाई विज्ञापनों से होती है. इसके अलावा YouTube, Google Cloud, Play Store और दूसरी सेवाओं से भी कंपनी को अच्छा पैसा मिलता है. पिछले कुछ समय में AI से जुड़े प्रोडक्ट्स से भी कंपनी की कमाई बढ़ी है.

आखिर क्या है पूरी बात?

Google की कमाई इतनी ज्यादा है कि 1 करोड़ रुपये जैसी बड़ी रकम भी वह कुछ ही सेकंड में कमा लेता है. यही वजह है कि आज Google दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टेक कंपनियों में शामिल है.

यह भी पढ़े: कोई App असली है या नकली, कैसे पहचानें?

Published at : 28 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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