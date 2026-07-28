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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकहीं आप दवा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे? इस सरकारी App से मिनटों में करें चेक

कहीं आप दवा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे? इस सरकारी App से मिनटों में करें चेक

Pharma Sahi Daam केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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  • अधिक कीमत वसूली जाने पर ऐप से ऑनलाइन शिकायत करें।

Pharma Sahi Daam: सिर दर्द से लेकर बुखार तक के लिए लोगों को ठीक होने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है. अक्सर देखा गया है कि एक ही दवा किसी मेडिकल स्टोर पर कुछ कीमत पर मिलती है तो किसी पर कुछ कीमत पर. इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दवा की कीमतों में भी काफी अंतर देखने को मिलता है. साथ ही कई बार लोग दवा के लिए ज्यादा पैसे दे देते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आपको दवा की सही कीमत और उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी.

क्या है Pharma Sahi Daam

जानकारी के अनुसार, Pharma Sahi Daam केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप है. बता दें कि इस ऐप का मकसद दवाओं को उसकी सही कीमत पर बेचना है और लोगों के साथ होने वाली ठगी को कम करना है. कई बार देखा गया है कि मेडिकल स्टोर दवाओं को मनमानी कीमत पर बेचने लगते हैं. इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस ऐप को पेश किया है जिससे माना जा रहा है कि लोगों को काफी फायदा मिल सकता है.


कहीं आप दवा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे? इस सरकारी App से मिनटों में करें चेक

कैसे चेक करें दवा की कीमत

अब आपको बता दें कि सरकार की इस सुविधा का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको सबसे पहले NPPA के ऑफिशियल Pharma Sahi Daam पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाना होगा. इसके बाद सर्च बॉक्स में दवा या उसके ब्रांड का नाम लिखें.

दिखाई गई लिस्ट में सही दवा चुनें. इसके लिए Strength, Pack Size, Dosage Form, Composition और Manufacturer जरूर चेक करें. अब स्क्रीन पर दिखाई गई MRP को दवा के पैकेट या मेडिकल स्टोर द्वारा बताए गए दाम से मैच करें.

क्या मिलती है जानकारी

आपको बता दें कि Pharma Sahi Daam पर किसी भी दवा को खोजने पर कई जरूरी जानकारियां मिल जाती हैं जैसे

  • दवा की MRP
  • सेलिंग प्राइस
  • Manufacturer का नाम
  • दवा की ताकत
  • पैक का साइज
  • दवा का Composition

उसी कंपोजिशन वाले दूसरे ब्रांड और उनकी कीमत

इससे उपभोक्ता ये समझ सकते हैं कि एक ही दवा कई कंपनियां किस दाम पर बेच रही हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

दरअसल, दवाओं की कीमतों की तुलना करते समय केवल MRP देखना ही काफी नहीं होता है. इसके साथ ही आपको कुछ जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है.


कहीं आप दवा के नाम पर ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे? इस सरकारी App से मिनटों में करें चेक

  • हमेशा एक जैसी ताकत वाली दवा की तुलना करें.
  • पैक साइज एक बराबर होना चाहिए.
  • दवा का Dosage Form भी समान होना चाहिए.
  • Manufacturing Date को भी चेक करें क्योंकि अलग-अलग बैच पर अलग दाम लागू हो सकता है.
  • अगर सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो टैक्स और MRP के अंतर को भी समझना जरूरी है.

क्या सस्ती दवाई खरीदनी चाहिए

अक्सर देखा गया है कि एक ही दवा को कोई कंपनी महंगी कीमत पर बेचती है तो कोई कंपनी सस्ती कीमत पर. ऐसे में लोग सस्ती कीमत वाली दवाई खरीद लेते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या सस्ती दवाई लोगों को खरीदनी चाहिए या फिर नहीं. दरअसल, आपको बता दें कि समान कंपोजिशन वाली सस्ती दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के लेना सही नहीं माना जाता है. ऐसा करने से बचना चाहिए.

ज्यादा कीमत वसूली जाए तो क्या करें

अब अगर किसी दवा के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा कीमत ली जा रही है या पैकेट पर छपी MRP से ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं.

Pharma Sahi Daam और Pharma Jan Samadhan प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हांलाकि, आपको शिकायत करते समय कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है.

  • दवा का नाम
  • निर्माता का नाम
  • बैच नंबर
  • पैकेट पर छपी MRP
  • ली गई कीमत
  • खरीद का बिल
  • दवा के पैकेट की फोटो

शिकायत का समाधान होने तक दवा का बिल और पैकेजिंग सुरक्षित रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर प्रमाण के रूप में पेश किया जा सके.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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