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अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के

Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को छात्रों को टारगेट करना और उनका उत्पीड़न बंद करना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Jul 2026 08:40 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए इसका जवाब देगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों को टारगेट करना और उनका उत्पीड़न बंद करना चाहिए.

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा. सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन को 25 जुलाई को समाप्त करने से पहले सरकार के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. 

सरकार सभी वादे पूरे करे, FIR वापस ले- आशुतोष रांका

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, ''भारत सरकार के लिए अपने वादों को पूरा करने की समय-सीमा आज खत्म हो रही है. हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि वह अपने सभी वादे पूरे करे, FIR वापस ले, यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई कार्रवाई न हो. उस आश्वासन का पूरी तरह पालन हो जिसकी वजह से प्रदर्शन को खत्म किया गया था.''

'वादे पूरे नहीं हुए तो सड़कें फिर युवाओं की आवाज बनेंगी'

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ''अगर ऐसा नहीं होता है, तो जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के पास उन छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा. जो सरकार अपना वादा तोड़ती है, वो युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती. अगर वादों का सम्मान नहीं किया गया, तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं की आवाज बन जाएंगी.''

इससे पहले भी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि तीसरे दौर की वार्ता में हमारे बीच यह सहमति बनी थी कि देशभर में प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी आयोजक या प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 28 Jul 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
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