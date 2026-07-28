#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सश्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें

श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें

जिम्बाबवे दौरे के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए प्लेइंग XI का चयन कर लिया है. इस खितबी मुकाबले में शुभमन गिल कप्तान होंगे और के. एल. राहुल उपकप्तानी करेंगे. 

Written By : संजना कुमारी |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 28 Jul 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Squad, Sri Lanka Tour: भारत ने अभी जिम्बाबवे दौरे पर अपना परचम लहराया. इसके बाद अब श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज होने जा रहा है. इस दौरे पर कुल 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 16 अगस्त को गॉल में होगा. जबकि दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा आज (मंगलवार) कर दी है. 

श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम की निगाहें दमदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी. कप्तान की अगुआई में टीम जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर अंक तालिका में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले के लिए चयनकर्ताओं ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को चुना है. चलिए जानते हैं टीम सेलेक्शन से जुड़ी 5 जरूरी चीजों के बारे में....

श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें

  • भारतीय टेस्ट टीम में चोटिल तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी जगह दी गई है. हालांकि, बुमराह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और पूरी तरह फिट होने के बाद ही टीम के साथ जुड़ेंगे. गौरतलब है कि बुमराह और जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे. 
  • बल्लेबाज साई सुदर्शन भी चोट के कारण श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके हैं. उनकी उपलब्धता भी जसप्रीत बुमराह की तरह फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी.  पूरी तरह फिट घोषित होने के बाद ही साई सुदर्शन टीम से जुड़ पाएंगे. 
  •  बात करें सारांश जैन की तो उन्हे टेस्ट टीम में पहली बार जगह मिली है. सारांश की उम्र 33 वर्ष है, वे बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ दाएं हाथ से स्पिन गेनबाजी करते हैं.  घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 188 विकेट लेने के साथ 2,223 रन भी बनाए हैं, जिससे उन्होंने खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है. 
  • वहीं, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. सुंदर फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने उनकी जगह सारांश जैन पर भरोसा जताया है.
  • दूसरी ओर, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद उन्हें इस बार भी भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ था.

श्रीलंका दौरे के लिए भारत कi प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन. 

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस खिलाड़ी ने चुन ली भारत की प्लेइंग XI, जडेजा बाहर

इंडिया बनाम श्रीलंका टेस्ट शेड्यूल

15-19 अगस्त- पहला टेस्ट मुकबला, गॉल, सुबह 10 बजे से है. 
23-27 अगस्त- दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से होगी.

यह भी पढ़ें- कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
BCCI TEST SERIES Srinlanka Vs India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
स्पोर्ट्स
WTC पॉइंट्स टेबल में कहां पर है भारत और श्रीलंका, जानिए
WTC पॉइंट्स टेबल में कहां पर है भारत और श्रीलंका, जानिए
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस खिलाड़ी ने चुन ली भारत की प्लेइंग XI, जडेजा बाहर
वर्ल्ड कप 2027 के लिए इस खिलाड़ी ने चुन ली भारत की प्लेइंग XI, जडेजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बिहार
NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?
NEET आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, किसने किया ऐलान?
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
स्पोर्ट्स
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
अपने ही हो जाएंगे अखिलेश के खिलाफ? UP चुनाव से पहले बढ़ेगी टेंशन!
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget