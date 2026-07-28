श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें

Team India Squad, Sri Lanka Tour: भारत ने अभी जिम्बाबवे दौरे पर अपना परचम लहराया. इसके बाद अब श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज होने जा रहा है. इस दौरे पर कुल 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला 16 अगस्त को गॉल में होगा. जबकि दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में 23 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा आज (मंगलवार) कर दी है.

श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम की निगाहें दमदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी. कप्तान की अगुआई में टीम जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर अंक तालिका में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले के लिए चयनकर्ताओं ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को चुना है. चलिए जानते हैं टीम सेलेक्शन से जुड़ी 5 जरूरी चीजों के बारे में....

भारतीय टेस्ट टीम में चोटिल तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी जगह दी गई है. हालांकि, बुमराह फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और पूरी तरह फिट होने के बाद ही टीम के साथ जुड़ेंगे. गौरतलब है कि बुमराह और जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे.

बल्लेबाज साई सुदर्शन भी चोट के कारण श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके हैं. उनकी उपलब्धता भी जसप्रीत बुमराह की तरह फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी. पूरी तरह फिट घोषित होने के बाद ही साई सुदर्शन टीम से जुड़ पाएंगे.

बात करें सारांश जैन की तो उन्हे टेस्ट टीम में पहली बार जगह मिली है. सारांश की उम्र 33 वर्ष है, वे बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ दाएं हाथ से स्पिन गेनबाजी करते हैं. घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 188 विकेट लेने के साथ 2,223 रन भी बनाए हैं, जिससे उन्होंने खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में साबित किया है.

वहीं, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है. सुंदर फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने उनकी जगह सारांश जैन पर भरोसा जताया है.

दूसरी ओर, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बावजूद उन्हें इस बार भी भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी उनका चयन नहीं हुआ था.

श्रीलंका दौरे के लिए भारत कi प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

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इंडिया बनाम श्रीलंका टेस्ट शेड्यूल

15-19 अगस्त- पहला टेस्ट मुकबला, गॉल, सुबह 10 बजे से है.

23-27 अगस्त- दूसरा टेस्ट, कोलंबो, सुबह 10 बजे से होगी.

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