'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
Parliament Monsoon Session 2026: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया है, हम पेपर लीक की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे.
लोकसभा में पेपर लीक पर बोलते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें कोई कमी न हो. उन्होंने पेपर लीक रोकने वाले कानून में संशोधन पर बहस में देरी करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा. अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों से इस देश को बहुत दुख पहुँचाया है और गहरे घाव दिए हैं. मोदी सरकार ने देश को इन गहरे घावों से मुक्त कराने का काम किया है. हमने आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया है, और हम पेपर लीक की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे.'
बीजेपी सासंद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक में गिरफ्तार 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा, 'पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है. युवा इसका शिकार होता है. हम इस बीमारी का इलाज करेंगे. मोदी सरकार के पास हर मर्ज की दवा है. हमारी सरकार युवाओं के साथ है और यह किया है कि ऐसा कानून लाएंगे, जो सख्त होगा.'