J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास एक माइन धमाके में सेना के दो जवान घायल हो गए. यह धमाका कमलकोट सब-सेक्टर में 12 इन्फैंट्री ब्रिगेड के तहत काम करने वाली 8 राष्ट्रीय राइफल्स (8 RR) की 'अपर गढ़ फॉरवर्ड पोस्ट' के पास हुआ. यह इलाका उरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है.

घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया

घायल जवानों को तुरंत घटनास्थल से निकालकर एयरलिफ्ट के जरिए श्रीनगर के बादामीबाग स्थित सेना के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायल सैनिकों की पहचान दफादार विजय कुमार (42) और नायक शरणपा अंगारी (28) के तौर पर हुई है. दोनों 8 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं. अधिकारियों ने बताया कि माइन धमाके की वजहों का पता लगाया जा रहा है.

ये खबर ऐसे समय में आई है जब जम्मू में आने वाले स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के जश्न के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक की अध्यक्षता जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने की और इसकी सह-अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक (IGP) भीम सेन तुती ने की. इसमें अलग-अलग विभागों और जिलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन

ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब सांबा और राजौरी जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास कई सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया था. अधिकारियों ने बताया कि सतर्क सैन्य टुकड़ियों ने सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास नंदपुर और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास तारकुंडी-साज इलाके में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखीं. सेना ने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद से तलाश अभियान संचालित किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदिग्ध ड्रोनों से कोई नशीला पदार्थ या हथियार तो नहीं गिराया गया.