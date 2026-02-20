पोस्ट ऑफिस के नाम पर आया मैसेज? एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत हो जाएं अलर्ट

एक्सप्लोरर
डिजिटल दौर में जहां सरकार साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए लगातार नियम सख्त कर रही है वहीं ठग भी लोगों को फंसाने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं. हाल के दिनों में पोस्ट ऑफिस के नाम से भेजे जा रहे फर्जी संदेशों ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है. इन मैसेज के जरिए लोगों को उनके पते की जानकारी अपडेट करने के बहाने जाल में फंसाया जा रहा है.
Published at : 20 Feb 2026 04:02 PM (IST)
