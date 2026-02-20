पोस्ट ऑफिस के नाम पर आया मैसेज? एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत हो जाएं अलर्ट

धोखेबाज खुद को इंडिया पोस्ट से जुड़ा बताकर एक संदेश भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका पार्सल वेयरहाउस में पहुंच चुका है लेकिन अधूरे पते की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकी. साथ में एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि 48 घंटे के भीतर उस पर क्लिक कर पता अपडेट करें नहीं तो पार्सल वापस भेज दिया जाएगा.