पोस्ट ऑफिस के नाम पर आया मैसेज? एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत हो जाएं अलर्ट

Cyber Fraud: डिजिटल दौर में जहां सरकार साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए लगातार नियम सख्त कर रही है वहीं ठग भी लोगों को फंसाने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Feb 2026 04:02 PM (IST)
डिजिटल दौर में जहां सरकार साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए लगातार नियम सख्त कर रही है वहीं ठग भी लोगों को फंसाने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं. हाल के दिनों में पोस्ट ऑफिस के नाम से भेजे जा रहे फर्जी संदेशों ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है. इन मैसेज के जरिए लोगों को उनके पते की जानकारी अपडेट करने के बहाने जाल में फंसाया जा रहा है.

धोखेबाज खुद को इंडिया पोस्ट से जुड़ा बताकर एक संदेश भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका पार्सल वेयरहाउस में पहुंच चुका है लेकिन अधूरे पते की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकी. साथ में एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि 48 घंटे के भीतर उस पर क्लिक कर पता अपडेट करें नहीं तो पार्सल वापस भेज दिया जाएगा.
यही वह जाल है जहां से ठगी की शुरुआत होती है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है उसकी निजी जानकारी चुराई जा सकती है या बैंक खाते से रकम गायब हो सकती है.
Published at : 20 Feb 2026 04:02 PM (IST)
