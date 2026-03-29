एक्सप्लोरर
PNG: कहां से आती है पाइपलाइन वाली गैस, जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी?
PNG: देश में बढ़ती गैस की कीमतों और सिलेंडर की झंझट से परेशान लोग अब तेजी से PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर बढ़ रहे हैं.
देश में बढ़ती गैस की कीमतों और सिलेंडर की झंझट से परेशान लोग अब तेजी से PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर बढ़ रहे हैं. आज कई शहरों में बिना सिलेंडर के ही गैस सीधे घर के किचन तक पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है. यह सिस्टम देखने में जितना आसान लगता है इसके पीछे उतनी ही लंबी और आधुनिक प्रोसेस काम करती है जो गैस को सुरक्षित तरीके से आपके घर तक लाती है.
1/7
2/7
Published at : 29 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :PNG TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
7 Photos
PNG: कहां से आती है पाइपलाइन वाली गैस, जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
33,000 वाला Samsung का फोन अब सिर्फ 19,999 रुपये में! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Phone Hijack Scam: ठगी का नया तरीका! बस एक कॉल में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है बचने का उपाय
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ड्रोन हमलों का नया तोड़! भारत का लेजर हथियार कैसे पलट देगा पूरा खेल, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
IPL फ्री में देखने का मौका! Jio, Airtel और Vi के इन धांसू प्लान्स से बिना खर्च उठाएं हर मैच का मजा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Jio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर ही चलेंगी Instagram Reels! ज्यादातर लोगों को नहीं पता Meta AI की इस सीक्रेट ट्रिक, अभी जानें पूरा प्रोसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें कॉल, बड़े काम आ सकता है यह फीचर
टेक्नोलॉजी
खाना बनाने से घर की सफाई तक, सारे काम करेगा ये रोबोट! चीन की नई टेक्नोलॉजी ने किया हैरान
टेक्नोलॉजी
अब AI लिखेगा आपके मैसेज! WhatsApp का नया फीचर बदल देगा चैटिंग करने का तरीका, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
PNG: कहां से आती है पाइपलाइन वाली गैस, जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
2 महीने तक फ्री में इस्तेमाल करें YouTube का ये प्रीमियम फीचर! ऐसे उठाएं मौके का फायदा
प्रेम कुमारJournalist
Opinion