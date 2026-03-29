PNG: कहां से आती है पाइपलाइन वाली गैस, जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी?

इस गैस की शुरुआत जमीन के अंदर मौजूद प्राकृतिक भंडारों से होती है. ड्रिलिंग के जरिए इसे बाहर निकाला जाता है लेकिन शुरुआत में यह पूरी तरह शुद्ध नहीं होती. इसके बाद इसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है जहां इसमें मौजूद हानिकारक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को अलग किया जाता है. शुद्ध होने के बाद यह गैस उपयोग के लिए तैयार हो जाती है.