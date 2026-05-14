PM मोदी ने की काफिले में कटौती तो उद्धव गुट ने कहा, 'आप ऐसा मत करिए क्योंकि...'

देश के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील के बाद अपने काफिले में कटौती की. बुधवार को पीएम मोदी के काफिले में दो गाड़ियां ही दिखीं. जबकि पहले 12-13 गाड़ियां हुआ करती थीं. पीएम मोदी के काफिले में कटौती पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी.

'आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है'

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, "हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि आप सुरक्षा में कटौती मत कीजिए. आप देश के प्रधानमंत्री हैं केवल बीजेपी के नहीं हैं. आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. दो गाड़ी में आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी. एसपीजी की गाइडलाइन है, ब्लू बुक का एक नियम है."

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'एक दिन के लिए फोटो सेशन करने के लिए ऐसा मत करिए'

इसके आगे उन्होंने कहा, "आपके साथ जितने लोग होते हैं उतने रहें. हम लोग कम करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के नेता करें न करें लेकिन देश के लोग संकट से निपटने के लिए बहुत कुछ करेंगे और कर रहे हैं. हम लोग सोना नहीं खरीदेंगे, विदेश नहीं जाएंगे. हम लोग कम डीजल और गैस उपयोग करेंगे. लेकिन आप केवल एक दिन के लिए फोटो सेशन करने के लिए ऐसा मत करिए."

Mumbai, Maharashtra: On PM Narendra Modi reducing the size of convoy after a fuel conservation appeal, Shiv Sena (UBT) spokesperson Anand Dubey says, "First of all, we would request the Prime Minister not to reduce his security. You are the Prime Minister of the country, not just… pic.twitter.com/m6xrrgdg9q — IANS (@ians_india) May 14, 2026

' सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है'

सरकार पर निशाना साधते हुए आनंद दुबे ने कहा, "आपने अपील कर दी है लोगों ने सुन लिया है. लोग जान गए हैं कि हमें करना है. सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है. कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे. साइकिल से चलेंगे, हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे, कम खाएंगे, कम जीएंगे, क्या करेंगे. लेकिन आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं. हम सब खुद डरेंगे, हम सब खुद करेंगे. हम सब खुद घबराएंगे. लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें."

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