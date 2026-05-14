नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी

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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल

BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल

नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज है. 2027 के चुनाव से पहले युवा और अनुभवी नेताओं के संतुलन पर फोकस बढ़ गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 14 May 2026 01:46 PM (IST)
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नितिन नबीन के भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में बड़े पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा तेज हो गई थी. महज 45 साल की उम्र में उन्होंने नितिन गडकरी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोगी भी उन्हें “मिलेनियल नेता” और पार्टी का “बॉस” बता चुके हैं. माना जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम अनुभवी नेताओं और उभरते युवा चेहरों का मिश्रण होगी, जिसका लक्ष्य भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को अगले चरण तक ले जाना है. अब चर्चा ये है कि बीजेपी में जल्द ही संगठन में बदलाव होंगे. अब देखना ये होगा कि बीजेपी की टीम मिलेनियल में कौन कौन शामिल होता है.

नितिन नवीन का राजनीतिक सफर खुद भाजपा की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है. बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री रहने के बाद उनका संगठन में शीर्ष भूमिका तक पहुंचना इस बात का उदाहरण है कि भाजपा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव को साथ लेकर चलना चाहती है. इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह भी संगठन और सरकार के बीच अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल और नई राष्ट्रीय टीम का गठन 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है. पार्टी सात राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नए नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है.

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मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें 

मोदी सरकार 3.0 के दो साल पूरे होने से पहले केंद्र सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकालों का हवाला देते हुए मानते हैं कि आने वाले महीनों में मंत्रिपरिषद में बदलाव संभव है. अटकलों के समर्थन दावे ये किया जा रहे हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नवंबर 2014 में पहली कैबिनेट विस्तार हुआ था, जबकि जुलाई 2016 और सितंबर 2017 में बड़े फेरबदल किए गए थे. दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में बड़ा विस्तार और मई 2023 में मंत्रियों के विभागों में बदलाव हुआ था. ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के दो साल पूरे होने पर एक बार फिर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हो सकता है. 26 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होंगे, जबकि 9 जून को तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो जाएंगे. फिलहाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक रूप से 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इससे नए चेहरों की एंट्री और कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की अटकलें बढ़ गई हैं. सूत्रों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष फोकस किया जा सकता है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने हाल ही में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कहा था,“बीजेपी का कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, हम 24X7 काम करते हैं,” जिसे पार्टी के कैडर आधारित ढांचे और लगातार चुनावी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

संगठन में युवा नेतृत्व पर जोर

बीजेपी में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक बदलावों की तैयारी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया कैबिनेट विस्तार के बाद कई नेताओं को दोबारा संगठन में लाने के संकेत मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई नेताओं को नई संगठनात्मक टीम में जगह मिल सकती है. कई नेताओं को अगले साल होने वाले चुनाव के लिए राज्य प्रभारी का भी दायित्व मिल सकता है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम को लेकर चर्चाएं अंतिम चरण में बताई जा रही हैं. 20 जनवरी को अध्यक्ष पद संभालने के बाद से नितिन नवीन लगातार संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और अहम नियुक्तियों पर मंथन कर रहे हैं. माना जा रहा है कि नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, नई टीम में में युवा नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है. हालांकि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है. राष्ट्रीय महासचिव स्तर पर भी कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, ताकि अलग-अलग राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सके. इसके अलावा महिला नेताओं को भी नई टीम में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के संकेत हैं. 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा संगठन और भारत सरकार में संभावित फेरबदल केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि लंबे समय की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा हैं. पार्टी 2027 में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है.इसके साथ ही भाजपा के भीतर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में होने वाले बदलाव आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक दिशा, चुनावी संदेश और नेतृत्व संरचना पर गहरा असर डाल सकते हैं.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 14 May 2026 01:46 PM (IST)
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