नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी

नितिन नबीन के भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में बड़े पीढ़ीगत बदलाव की चर्चा तेज हो गई थी. महज 45 साल की उम्र में उन्होंने नितिन गडकरी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोगी भी उन्हें “मिलेनियल नेता” और पार्टी का “बॉस” बता चुके हैं. माना जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम अनुभवी नेताओं और उभरते युवा चेहरों का मिश्रण होगी, जिसका लक्ष्य भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को अगले चरण तक ले जाना है. अब चर्चा ये है कि बीजेपी में जल्द ही संगठन में बदलाव होंगे. अब देखना ये होगा कि बीजेपी की टीम मिलेनियल में कौन कौन शामिल होता है.

नितिन नवीन का राजनीतिक सफर खुद भाजपा की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है. बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री रहने के बाद उनका संगठन में शीर्ष भूमिका तक पहुंचना इस बात का उदाहरण है कि भाजपा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव को साथ लेकर चलना चाहती है. इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह भी संगठन और सरकार के बीच अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल और नई राष्ट्रीय टीम का गठन 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है. पार्टी सात राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नए नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है.

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मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें

मोदी सरकार 3.0 के दो साल पूरे होने से पहले केंद्र सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकालों का हवाला देते हुए मानते हैं कि आने वाले महीनों में मंत्रिपरिषद में बदलाव संभव है. अटकलों के समर्थन दावे ये किया जा रहे हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नवंबर 2014 में पहली कैबिनेट विस्तार हुआ था, जबकि जुलाई 2016 और सितंबर 2017 में बड़े फेरबदल किए गए थे. दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में बड़ा विस्तार और मई 2023 में मंत्रियों के विभागों में बदलाव हुआ था. ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के दो साल पूरे होने पर एक बार फिर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हो सकता है. 26 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होंगे, जबकि 9 जून को तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे हो जाएंगे. फिलहाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक रूप से 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इससे नए चेहरों की एंट्री और कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की अटकलें बढ़ गई हैं. सूत्रों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष फोकस किया जा सकता है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने हाल ही में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी कहा था,“बीजेपी का कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, हम 24X7 काम करते हैं,” जिसे पार्टी के कैडर आधारित ढांचे और लगातार चुनावी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

संगठन में युवा नेतृत्व पर जोर

बीजेपी में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक बदलावों की तैयारी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश और बिहार में हालिया कैबिनेट विस्तार के बाद कई नेताओं को दोबारा संगठन में लाने के संकेत मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई नेताओं को नई संगठनात्मक टीम में जगह मिल सकती है. कई नेताओं को अगले साल होने वाले चुनाव के लिए राज्य प्रभारी का भी दायित्व मिल सकता है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम को लेकर चर्चाएं अंतिम चरण में बताई जा रही हैं. 20 जनवरी को अध्यक्ष पद संभालने के बाद से नितिन नवीन लगातार संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और अहम नियुक्तियों पर मंथन कर रहे हैं. माना जा रहा है कि नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, नई टीम में में युवा नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है. हालांकि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है. राष्ट्रीय महासचिव स्तर पर भी कई नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, ताकि अलग-अलग राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सके. इसके अलावा महिला नेताओं को भी नई टीम में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने के संकेत हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा संगठन और भारत सरकार में संभावित फेरबदल केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि लंबे समय की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा हैं. पार्टी 2027 में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को नए सिरे से आकार दे रही है.इसके साथ ही भाजपा के भीतर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है. माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में होने वाले बदलाव आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक दिशा, चुनावी संदेश और नेतृत्व संरचना पर गहरा असर डाल सकते हैं.



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