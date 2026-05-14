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हिंदी न्यूज़शिक्षाWB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट

WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट

WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने से पहले कोलकाता के विद्यासागर भवन में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की. जिसमें पास प्रतिशत, टॉपर्स और परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 May 2026 11:21 AM (IST)
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WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हायर सेकेंडरी यानी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार रिजल्ट प्रेस कांफ्रेंस के जरिए जारी किया गया है. जिसके बाद अब 11:00 बजे छात्रों के लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिव कर दिया है. पश्चिम बंगाल 12 बोर्ड में कुल 91.2 प्रतिशत छात्र पास हुए है. टॉप 10 में कुल 64 उम्मीदवार शामिल है, इनमें 56 लड़के और 8 लड़कियां शामिल है.

इस बार पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड में कुल 5,71,355 छात्रों ने परीक्षा पास की है. इस साल करीब 7.1 लाख छात्रों ने पश्चिम बंगाल बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा दी थी. परीक्षा 12 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. बोर्ड की तरफ से इस बार भी कई पोर्टल पर रिजल्ट देखने की सुविधा दी गई है, ताकि वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने पर छात्रों को परेशानी न हो.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया गया रिजल्ट 

पश्चिम बंगाल बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने से पहले कोलकाता के विद्यासागर भवन में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की. जिसमें पास प्रतिशत, टॉपर्स और परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की गई. बोर्ड की तरफ से बताया गया कि इस बार भी छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है. पिछले साल 2025 में कुल पास प्रतिशत 86.15 प्रतिशत रहा था, जबकि 2024 में 84.93 प्रतिशत था. साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पास प्रतिशत दर्ज किया गया था.

कैसे चेक करें WBCHSE HS Result 2026?

  • पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट result.wb.gov, wb12.abplive.com पर जाए.
  • इसके बाद होम पेज पर WB HS Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब यहां रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. 

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डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट 

अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से दिक्कत आती है तो छात्र डिजिलॉकर के जरिए भी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. वहां Issued Documents सेक्शन में जाकर WB Uchcha Madhyamik ऑप्शन चुनना होगा.  रोल नंबर और पासिंग ईयर दर्ज करने के बाद डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी. 

अगले हफ्ते मिलेंगे ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स 

बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी के लिए राज्यभर में 55 से ज्यादा वितरण केंद्र बनाए गए हैं. स्कूल प्रतिनिधि अगले सप्ताह इन केंद्रों से डॉक्यूमेंट प्राप्त करेंगे. इसके बाद छात्रों को स्कूल के जरिए ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 May 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
WBCHSE 12th Result 2026 West Bengal HS Result WB HS Result 2026 WBCHSE Board Result
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