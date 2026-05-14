मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं सस्ते फोन? 10,000 रुपये से कम कीमत वाले ऑप्शंस हुए कम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹10,000 से कम के स्मार्टफोन शिपमेंट में 59% की भारी गिरावट आई है।

बाजार में किफायती फोन की हिस्सेदारी 18% से घटकर मात्र 8% रह गई है।

चिप संकट और पार्ट्स की बढ़ती कीमतें फोन को महंगे बना रहे हैं।

स्मार्टफोन की औसत कीमत बढ़कर ₹29,000 हो गई है, प्रीमियम सेगमेंट की मांग बढ़ी।

Smartphone Price: एक तरफ मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ सस्ते फोन मार्केट से गायब होते जा रहे हैं. एक समय 10,000 रुपये से कम कीमत में कई अच्छे मोबाइल फोन मौजूद थे, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गए है. इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की नई रिपोर्ट भी इस और इशारा कर रही है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की पहली तिमाही में लगभग 10,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन की शिपमेंट में सालाना आधार पर 59 प्रतिशत कमी आई है. यानी अब मार्केट में सस्ते फोन कम आ रहे हैं. आइए इसके पीछे के कारणों पर एक नजर डालते हैं.

कितने कम हो गए सस्ते फोन?

IDC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की पहली तिमाही में भारत की स्मार्टफोन शिपमेंट में 4.1 प्रतिशत की कमी आई है. पिछले साल भारत की स्मार्टफोन शिपमेंट में 18 प्रतिशत किफायती स्मार्टफोन थे. यह संख्या इस साल गिरकर सिर्फ 8 प्रतिशत रह गई है. बता दें कि दाम बढ़ने के कारण इस साल ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में भी गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है. मेमोरी चिप्स संकट के कारण ऐप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों पर भी असर पड़ा है.

मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं सस्ते फोन?

पिछले कुछ समय से मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ी हैं. इसके पीछे मेमोरी चिप्स की कमी और दूसरे पार्ट्स की लगातार बढ़ती कीमतें हैं. इस कारण कंपनियों के लिए फोन की कीमतें कम रखना मुश्किल हो रहा है. कम बचत के कारण कंपनियों ने अब सस्ते फोन बनाने बंद कर दिए हैं. इस वजह से पहले सस्ते फोन खरीदने वाले लोगों को अब महंगे फोन खरीदने पड़ रहे हैं. इस साल की पहली तिमाही में 10,0000-20,000 रुपये की कीमत वाले फोन की खूब डिमांड देखी गई थी. अब इस बजट सेगमेंट के फोन की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है.

फोन की औसत कीमत 29,000 रुपये पहुंची

भारत में अब लोग महंगे फोन ज्यादा खरीद रहे हैं. पिछले काफी समय से प्रीमियम सेगमेंट की मांग में उछाल देखा गया है. यही कारण है कि भारत में स्मार्टफोन की औसत कीमत 29,000 रुपये पहुंच गई है. पिछले साल की तुलना में इसमें 10 प्रतिशत की बढोतरी हुई है. अगर भारत में सबसे पॉपुलर ब्रांड की बात की जाए तो IDC के अनुसार, वीवो के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और सैमसंग बिक्री के मामले में दूसरे नंबर है. ओप्पो भी तेजी से पॉपुलर हो रही है.

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