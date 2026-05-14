जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया

केरल की राजनीति में जमीनी व मुखर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज वीडी सतीशन (VD Satheesan) अब राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं. कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और प्रदेश इकाई के साथ लंबी मंत्रणा के बाद केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सतीशन के नाम पर गुरुवार (14 मई 2026) को मुहर लगा दी. वीडी सतीशन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह और अन्य नेता एक टीम के रूप में काम करेंगे, ‘नया केरल’ बनाएंगे और प्रदेश में एक नया युग शुरू होगा.

वीडी सतीशन ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रयासों में समन्वय किया और सभी कार्यों में सहयोग दिया, जिससे राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली. उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को पार्टी की जीत में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, 'वह मेरे भी नेता हैं.' चेन्निथला ने केरल विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था. वेणुगोपाल और चेन्निथला दोनों मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे.

क्या विधायकों का बहुमत VD सतीशन के साथ नहीं?

सतीशन ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में मदद करने वाले लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं और यूडीएफ गठबंधन सहयोगियों को भी धन्यवाद दिया. यह पूछे जाने पर कि विधायकों का बहुमत उनके साथ नहीं है तो केरल के भावी मुख्यमंत्री ने कहा, ‘किसने कहा कि मुझे विधायकों का समर्थन नहीं है, यह सब बातें आप (मीडिया) लोगों ने गढ़ी हैं.’ उनका कहना था कि प्रदेश में कई नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ने व्यापक मंथन के बाद उनके नाम पर फैसला किया. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता से किए गए वादों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी.

हमारा लक्ष्य नया केरल बनाना: सतीशन

सतीशन ने कहा, ‘यह एक टीम होगी. यह केरल को बदल देगी. केरल में एक नया युग होगा, एक नया केरल होगा. यह हमारा लक्ष्य है. हम जानते हैं कि केरल की वित्तीय स्थिति कमजोर है. फिर भी हमें उम्मीद है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं. सभी एआईसीसी नेताओं ने मुझे फोन किया और बधाई दी.’ उन्होंने कहा, ''मुझे अपनी पार्टी और गठबंधन नेताओं के साथ चर्चा करनी है.’

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