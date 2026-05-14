पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया अपडेट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया फैंस का दिल तोड़ने वाला अपडेट

पंजाब और मुंबई के मैच में 'बारिश' बनेगी विलेन? धर्मशाला से आया फैंस का दिल तोड़ने वाला अपडेट

IPL 2026 PBKS vs MI Weather Update: धर्मशाला में बीते बुधवार (13 मई) झमाझम बारिश देखने को मिली थी. तो आइए जानते हैं कि क्या पंजाब और मुंबई के मैच में भी बारिश होगी?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 14 May 2026 03:58 PM (IST)
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Dharamsala Weather Update: आज (14 मई) पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से एक दिन पहले धर्मशाला में बारिश होने की खबर सामने आई थी. मुंबई और पंजाब ने सोशल मीडिया के जरिए बीते बुधवार (13 मई) बारिश को लेकर अपडेट भी साझा किया था. तो आइए जानते हैं कि आज यानी मैच के दिन मौसम को लेकर जाता अपडेट क्या है. 

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम?

एक्यूवेदर के मुताबिक, शाम के वक्त टॉस होने से 1 और 2 घंटे पहले 50 फीसद तक बारिश के आसार हैं. 6 बजे तक 47% बारिश आने की आशंका है. हालांकि टॉस के वक्त यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बारिश के कोई आसार नहीं है. लिहाजा मुकाबले में बारिश के कारण किसी तरह के खलल की उम्मीद नहीं हैं. फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है. 

हालांकि आसामान में करीब 45% तक बादल छाए रह सकते हैं, जिससे गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहता है. 

अगर बारिश में रद्द हुआ मैच, तो पंजाब को होगा फायदा?

मुंबई टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी है. सिर्फ पंजाब के लिए ही यह मैच प्लेऑफ के लिहाज से अहमियत रखता है. फिलहाल पंजाब ने 11 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 6 में जीत हासिल की और 4 में हार का सामना किया है. बाकी 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा है. इस प्रदर्शन के साथ पंजाब के पास 13 प्वाइंट्स और +0.428 का नेट रनरेट है. 

अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, तो दोनों टीमों को 1-1 प्वाइंट दे दिया जाएगा. इस सूरत में पंजाब के पास 12 मैचों में 14 प्वाइंट्स हो जाएंगे. यहां से टीम बाकी के दोनों मैच जीतकर 18 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में आसानी से कदम रखत सकती है. 

मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड 

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मार्कंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार. 

पंजाब किंग्स का स्क्वॉड 

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, नेहल वढेरा, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद. 

 

यह भी पढ़ें: आज PBKS और MI के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-मुंबई की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज MI से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानिए PBKS का पूरा गणित

Published at : 14 May 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Dharamsala PBKS Vs MI Punjab Kings Vs Mumbai Indians RAIN IPL 2026
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