आपके फोन में 5G चलता है या नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें चेक

5G Network Check Tips : स्मार्टफोन खरीदते वक्त ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं. कई बार 5G फोन होने के बाद भी लोगों को अच्छी स्पीड या नेटवर्क नहीं मिल पाता है. ऐसे में अगर आप 5G सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या 5G पर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपका फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं और आपके एरिया में 5G नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं.

इसके लिए किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं है. फोन की सेटिंग्स से ही कुछ मिनटों में यह जानकारी पता की जा सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपके फोन में 5G चलता है या नहीं, 1 मिनट में कैसे चेक करें.

आपके फोन में 5G नेटवर्क है या नहीं, ऐसे करें चेक

1. अगर आपको यह जानना है कि आपका स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले फोन की Settings खोलें.

2. अब Mobile Network या SIM Settings में जाएं.

3. इसके बाद Network Mode पर टैप करें.

4. अगर यहां 2G/3G/4G/5G (Auto Connect) का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपका फोन 5G सपोर्ट करता है.

5. अगर 2G/3G/4G का ऑप्शन है, तो आपका फोन 5G सपोर्ट नहीं करता है.

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फोन में 5G कैसे चालू करें?

अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है, तो Network Mode में जाकर 5G ऑप्शन चुनें. इसके बाद जहां भी 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा, फोन अपने आप 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा. हालांकि बेहतर 5G एक्सपीरियंस के लिए यह भी जरूरी है कि आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध हो, आपका सिम 5G सपोर्ट करता हो और फोन का नेटवर्क मोड 5G पर सेट हो.

फोन के 5G बैंड कैसे चेक करें?

1. ऑफिशियल वेबसाइट देखें - फोन बनाने वाली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मॉडल के Specifications में Network/Connectivity सेक्शन खोलें. यहां SA/NSA 5G Bands की जानकारी मिल जाएगी.

2. फोन का रिटेल बॉक्स चेक करें - ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बॉक्स पर NR (New Radio) या SA/NSA 5G Bands की जानकारी दी होती है, जिससे सपोर्टेड बैंड्स का पता चल जाता है.

3. ऑनलाइन टेक वेबसाइट का इस्तेमाल करें - अगर बॉक्स नहीं है, तो GSMArena या CACOMBOS जैसी वेबसाइट पर अपने फोन का मॉडल सर्च करके Specifications में 5G बैंड्स की जानकारी देख सकते हैं.

4. iPhone यूजर्स ऐसे करें चेक - iPhone के बॉक्स पर आमतौर पर 5G बैंड्स नहीं लिखे होते. ऐसे में Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मॉडल के Cellular Specifications में यह जानकारी देख सकते हैं.

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