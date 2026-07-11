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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

बाढ़ के पानी में तैरती मौत, पानी के साथ बस्ती में घुसे सैकड़ों जहरीले सांप- वीडियो देख कांप जाएगी रूह

मामला दक्षिणी चीन का है, जहां टाइफून माईसैक के चलते हालात बेकाबू हो चुके हैं. बाढ़ का पानी इतनी तेजी से स्नेक फार्म में घुसा कि वहां रखे सैकड़ों सांप आजाद हो गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Jul 2026 03:01 PM (IST)
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चीन से एक बेहद चौंकाने वाली और डरा देने वाली खबर सामने आ रही है. टाइफून माईसैक की वजह से आई भयंकर बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि एक स्नेक ब्रीडिंग फार्म की दीवारें ढह गईं. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. ब्रीडिंग फार्म से सैकड़ों की तादाद में सांप, जिनमें बेहद खतरनाक और जहरीले कोबरा भी शामिल हैं, बाढ़ के पानी के साथ बहकर सीधे इंसानी बस्तियों में घुस गए हैं. सोशल मीडिया पर तैरते हुए सांपों के वीडियो देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं.

बाढ़ के पानी में तैरते दिखे खतरनाक सांप

मामला दक्षिणी चीन का है, जहां टाइफून माईसैक के चलते हालात बेकाबू हो चुके हैं. बाढ़ का पानी इतनी तेजी से स्नेक फार्म में घुसा कि वहां रखे सैकड़ों सांप आजाद हो गए. इसके बाद ये जहरीले सांप रिहायशी इलाकों, गलियों और लोगों के घरों के आसपास तैरते हुए दिखाई दिए. स्थानीय प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस टीम को काम पर लगा दिया है, क्योंकि इन सांपों के खुले में घूमने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है. खबर है कि सांप के काटने से एक शख्स की हालत बिगड़ गई है, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की हिदायत दे रहा है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सांपों को पकड़ने में जुटी टीमें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ के गंदे पानी में सांप कितनी तेजी से तैर रहे हैं. कुछ सांप तो बाढ़ के मलबे और पेड़ों पर भी चढ़े हुए दिखाई दिए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन्यजीव विशेषज्ञों और स्नैक कैचर्स की कई टीमों को मैदान में उतारा गया है. ये टीमें नावों के जरिए पानी में घूम-घूम कर सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी और बड़ी घटना को रोका जा सके. बाढ़ के पानी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, यूजर्स बोले..यह तो साक्षात काल है

इस भयानक मंजर के वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए हैं और यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाढ़ की मार तो अपनी जगह थी, लेकिन इन जहरीले सांपों ने तो जिंदगी को नरक बना दिया है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया...पानी में तैरते कोबरा को देखकर ही मेरी रूह कांप गई, वहां रह रहे लोगों का क्या हाल हो रहा होगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 03:01 PM (IST)
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