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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC चलाने का 3 मिनट वाला नियम क्या है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही मतलब

AC चलाने का 3 मिनट वाला नियम क्या है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही मतलब

AC 3-Minute Rule: एयर कंडीशनर में एक कंप्रेसर मौजूद होता है जो एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करने पर तुरंत शुरू नहीं होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 11 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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  • बार-बार एसी ऑन-ऑफ करने से बिजली खपत बढ़ती, जीवन घटता है।

AC 3-Minute Rule: गर्मीयों में भीषण गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग अपने घरों में एसी का इस्तेमाल करते हैं. एसी आज के समय में ज्यादातर लोगों की जरूरत बन चुका है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को एसी का ये नियम नहीं पता होता है. बता दें कि अक्सर लोग एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करते हैं जिससे एसी का जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है. इसीलिए एसी में ये 3-मिनट वाला नियम दिया जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है ये नियम.

क्या है AC का 3 मिनट वाला नियम

जानकारी के मुताबिक, एयर कंडीशनर में एक कंप्रेसर मौजूद होता है जो एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करने पर तुरंत शुरू नहीं होता है. ज्यादातर लोग एडवांस AC में एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो कंप्रेसर को लगभग 3 से 5 मिनट तक दोबारा चालू होने से रोकता है. इसे ही नॉर्मली 3 मिनट का नियम कहा जाता है.

बता दें कि ये देरी जानबूझकर रखी जाती है ताकि सिस्टम सुरक्षित तरीके से फिर से काम शुरू कर सके और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव न पड़े.

कैसे काम करता है कंप्रेसर

जानकारी के लिए बता दें कि कंप्रेसर एयर कंडीशनर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. इसका काम रेफ्रिजरेंट गैस को कम दबाव से ज्यादा दबाव में बदलना होता है. इस प्रोसेस के दौरान गर्मी बाहर निकलती है और फिर ठंडा हुआ रेफ्रिजरेंट घर के अंदर घूमकर कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है. ऐसे में अगर कंप्रेसर सही तरीके से काम करे तो AC बेहतर कूलिंग देता है और बिजली की भी बचत होती है. इसीलिए एसी में सबसे जरूरी कंप्रेसर होता है जिसका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है.

क्यों होती है समय की जरूरत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर AC बंद होते ही तुरंत दोबारा चालू हो जाए तो कंप्रेसर पर अचानक से एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है जिससे उसके खराब होने का खतरा बना रहता है. आपको बता दें कि एसी को बार-बार ऑन-ऑफ करने से कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं जैसे बिजली की खपत बढ़ना, कंप्रेसर की लाइफ कम होना, कमरे में एक समान ठंडक न मिलना, Humidity बढ़ जाना और AC की कूलिंग ताकत कम होना. इसी वजह से एसी बनाने वाली कंपनियां AC को कुछ मिनट का आराम देने की सलाह देती हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 11 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS HINDI
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