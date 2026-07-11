AC चलाने का 3 मिनट वाला नियम क्या है? 99% लोग नहीं जानते इसका सही मतलब
AC 3-Minute Rule: एयर कंडीशनर में एक कंप्रेसर मौजूद होता है जो एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करने पर तुरंत शुरू नहीं होता है.
- बार-बार एसी ऑन-ऑफ करने से बिजली खपत बढ़ती, जीवन घटता है।
AC 3-Minute Rule: गर्मीयों में भीषण गर्मी से बचने के लिए अक्सर लोग अपने घरों में एसी का इस्तेमाल करते हैं. एसी आज के समय में ज्यादातर लोगों की जरूरत बन चुका है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को एसी का ये नियम नहीं पता होता है. बता दें कि अक्सर लोग एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करते हैं जिससे एसी का जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है. इसीलिए एसी में ये 3-मिनट वाला नियम दिया जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है ये नियम.
क्या है AC का 3 मिनट वाला नियम
जानकारी के मुताबिक, एयर कंडीशनर में एक कंप्रेसर मौजूद होता है जो एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करने पर तुरंत शुरू नहीं होता है. ज्यादातर लोग एडवांस AC में एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो कंप्रेसर को लगभग 3 से 5 मिनट तक दोबारा चालू होने से रोकता है. इसे ही नॉर्मली 3 मिनट का नियम कहा जाता है.
बता दें कि ये देरी जानबूझकर रखी जाती है ताकि सिस्टम सुरक्षित तरीके से फिर से काम शुरू कर सके और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव न पड़े.
कैसे काम करता है कंप्रेसर
जानकारी के लिए बता दें कि कंप्रेसर एयर कंडीशनर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. इसका काम रेफ्रिजरेंट गैस को कम दबाव से ज्यादा दबाव में बदलना होता है. इस प्रोसेस के दौरान गर्मी बाहर निकलती है और फिर ठंडा हुआ रेफ्रिजरेंट घर के अंदर घूमकर कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है. ऐसे में अगर कंप्रेसर सही तरीके से काम करे तो AC बेहतर कूलिंग देता है और बिजली की भी बचत होती है. इसीलिए एसी में सबसे जरूरी कंप्रेसर होता है जिसका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है.
क्यों होती है समय की जरूरत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर AC बंद होते ही तुरंत दोबारा चालू हो जाए तो कंप्रेसर पर अचानक से एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है जिससे उसके खराब होने का खतरा बना रहता है. आपको बता दें कि एसी को बार-बार ऑन-ऑफ करने से कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं जैसे बिजली की खपत बढ़ना, कंप्रेसर की लाइफ कम होना, कमरे में एक समान ठंडक न मिलना, Humidity बढ़ जाना और AC की कूलिंग ताकत कम होना. इसी वजह से एसी बनाने वाली कंपनियां AC को कुछ मिनट का आराम देने की सलाह देती हैं.
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